Último dia de campanha Presidência de 2026

Candidatos à Presidência da República realizam atos finais de campanha e mobilizam apoiadores em todo o território nacional antes da votação deste domingo

O último dia de campanha eleitoral antes do primeiro turno, marcado para este domingo (4), foi marcado por uma intensa movimentação dos postulantes ao cargo de presidente. Os candidatos utilizaram o período para realizar caminhadas, carreatas e reuniões com apoiadores em diversas regiões do Brasil, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A reta final da corrida Presidência focou em consolidar propostas e ampliar o diálogo com o eleitorado. Enquanto alguns candidatos optaram por grandes atos públicos nas ruas, outros realizaram encontros virtuais ou participaram de programas de análise política para discutir temas cruciais para o futuro do país.

Abaixo, detalhamos como foi a agenda de cada um dos principais concorrentes nesta véspera de pleito, destacando as estratégias adotadas pelos partidos na busca por votos decisivos antes da abertura das urnas em todo o território brasileiro.

Movimentações de Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a caminhada chamada Brasil Pronto pra Mais, no centro de São Paulo. Em seu discurso, ele enfatizou a importância do voto e convocou pessoas com mais de 70 anos a participarem do pleito. Lula classificou a eleição como um embate entre a democracia e a barbárie, defendendo Política de educação e soberania nacional.

Já o candidato Flávio Bolsonaro participou de uma moto-carreata entre as cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, no interior paulista. Durante o ato, ele expressou confiança na vitória ainda no primeiro turno. O senador também utilizou o evento para criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo mudanças na postura da Corte.

Atividades de outros candidatos pelo país

A candidata Samara Martins, da UP, realizou uma caminhada no bairro do Alecrim, em Natal, reforçando propostas sobre renda e dívida pública. Por outro lado, Augusto Cury, do Avante, esteve em Colina, no interior de São Paulo, para uma caminhada com apoiadores antes de seguir para Ribeirão Preto.

O candidato Ronaldo Caiado cumpriu agenda em Goiânia, com uma carreata na região noroeste da capital Goiânia. Já Renan Santos, da Missão, participou do Tour Futuro Glorioso em Santos e, posteriormente, caminhou entre a Praça da Liberdade e o Largo São Francisco, em São Paulo.

Engajamento virtual e ausências de agenda

Hertz Dias, do PSTU, optou por uma reunião virtual pela manhã e participou do ato Pane no Sistema, na sede do Sindicato dos Metroviários, em São Paulo. Rui Costa Pimenta, do PCO, utilizou o programa Análise Política da Semana para comentar o cenário eleitoral.

É importante notar que alguns candidatos, como Wilson Grassi, Clariana Barão, Edmilson Costa e Romeu Zema, não tiveram compromissos públicos divulgados para este sábado, mantendo-se fora das atividades de campanha nas ruas.

Perguntas Frequentes

Quando ocorre o primeiro turno das eleições? O primeiro turno está marcado para este domingo, dia 4 de outubro de 2026.

O voto é obrigatório para todos? O voto é obrigatório para a maioria dos brasileiros, mas é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, jovens entre 16 e 18 anos e analfabetos.

Quais candidatos não tiveram agenda pública no último dia? Os candidatos Wilson Grassi, Clariana Barão, Edmilson Costa e Romeu Zema não realizaram compromissos públicos neste sábado.

Quais foram os principais temas abordados por Lula? Lula destacou o fim da escala 6×1, o combate às apostas esportivas (bets) e a defesa de Política de educação e direitos humanos.

Qual foi a principal crítica feita por Flávio Bolsonaro? O candidato criticou o STF, afirmando que a Corte precisa deixar de atuar como uma delegacia de polícia.