Santa Cruz garante acesso à Série B após 10 anos em empate emocionante com recorde de público

O Santa Cruz confirmou o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após uma década de espera, consolidando o acesso matemático na Série C de 2026.

Foi uma jornada de superação para o Santa Cruz, que viu a torcida lotar a Arena Pernambuco neste sábado (3). Com um recorde de público de 45,5 mil pessoas, o time empatou em 1 a 1 com o Maringá e garantiu sua vaga na segunda divisão nacional para 2027.

A conquista marca o segundo acesso consecutivo do clube pernambucano, que em 2025 foi vice-campeão da Série D. Com esse resultado, a Cobra Coral soma 11 pontos no grupo B da Série C e torna-se a primeira equipe a confirmar a subida de divisão nesta temporada, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Um início de jogo tenso e a virada no placar

O clima de festa quase foi interrompido logo aos 20 segundos de partida. Um erro na saída de bola de Eurico permitiu que o Maringá roubasse a posse, culminando no gol de Adeilson Maranhão, que chutou no ângulo do goleiro Thiago Coelho.

A situação pressionou o time da casa, que dependia de outros resultados na rodada. No entanto, o alívio chegou no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Everaldo cruzou para Pedro Favela, que empatou a partida de cabeça e recolocou o Santa Cruz no caminho do acesso.

Festa completa com o resultado paralelo

Mesmo com o empate em campo, a torcida acompanhava com apreensão o confronto entre Floresta e Botafogo-PB. A euforia tomou conta da Arena Pernambuco quando o Botafogo empatou o seu duelo na reta final, assegurando matematicamente a classificação do Santa Cruz.

O clube agora projeta um retorno de peso à Série B, onde poderá encontrar seus dois maiores rivais locais, Sport e Náutico, que atualmente disputam a competição. A trajetória de recuperação do time coral reafirma a força da sua torcida em momentos decisivos.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o acesso do Santa Cruz

1. Há quanto tempo o Santa Cruz não disputava a Série B?

O clube estava fora da segunda divisão nacional há 10 anos, sendo este o seu retorno à categoria após uma década.

2. Qual foi o público presente na Arena Pernambuco?

O jogo registrou 45,5 mil pessoas, igualando o recorde de público do estádio.

3. O Santa Cruz já havia conquistado acessos recentes?

Sim, este foi o segundo acesso consecutivo do clube, que em 2025 foi vice-campeão da Série D.

4. Como ficou a situação do grupo B após o empate?

O Santa Cruz alcançou 11 pontos, garantindo a primeira colocação e a vaga antecipada, enquanto o Maringá somou oito pontos.

5. Quais times o Santa Cruz pode enfrentar na Série B de 2027?

A equipe deve encontrar os rivais locais Sport e Náutico, que atualmente compõem a tabela da segunda divisão.