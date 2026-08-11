Artista do Paraná enfrenta rejeição após quatro meses pintando retrato de família e compartilha experiência nas redes

A artista plástica Ana Quintanas Morais, de 24 anos, de Medianeira, no Oeste do Paraná, passou quatro meses produzindo um retrato de uma família com 20 pessoas. Entretanto, após a entrega, a cliente recusou a obra afirmando que não reconhecia os rostos presentes no quadro. A repercussão do caso foi relatada pela própria artista ao g1.

O episódio teve impacto emocional na artista, que decidiu devolver o valor recebido pela entrada e suspender a aceitação de encomendas de retratos. Meses depois, Ana publicou um vídeo relatando a experiência, que viralizou rapidamente nas redes sociais, ultrapassando 1 milhão de visualizações em cinco dias e aumentando a procura pelo seu trabalho.

Desafios da criação do retrato

Ana é fundadora do Ateliê Artmisia e destacou que o retrato foi um dos trabalhos mais complexos que já realizou devido à quantidade de pessoas retratadas e às referências limitadas que recebeu. Algumas fotos eram antigas e incluíam familiares já falecidos, além da necessidade de interpretar posições e traços físicos diferentes para montar a composição completa. A artista explicou que a obra foi uma interpretação artística baseada nas imagens e informações fornecidas.

Reação da cliente e decisão da artista

Antes de iniciar o trabalho, Ana conversou com a cliente para esclarecer que o retrato não seria idêntico a uma fotografia. Mesmo assim, após enviar uma imagem do quadro terminado, a cliente manifestou descontentamento, afirmando não reconhecer nenhum dos 20 rostos e solicitando que todos fossem refeitos. Diante desse pedido, a artista optou por não refazer as faces, mantendo o valor devolvido e suspendendo futuras encomendas de retratos para evitar situações semelhantes.

Viralização e retorno do público

Incentivada por alunos do ateliê, Ana compartilhou o vídeo contando o ocorrido. A repercussão nas redes sociais atraiu comentários de outros artistas com experiências similares e de pessoas que se identificaram com a situação. Apesar do aumento da procura por seus trabalhos, Ana mantém a decisão de não aceitar novas encomendas de retratos. O ocorrido também ampliou a visibilidade do Ateliê Artmisia e gerou novos contatos interessados em seu trabalho.

Perguntas frequentes

Por que a cliente recusou o retrato?

A cliente alegou que não reconhecia nenhum dos rostos retratados no quadro, mesmo após ter sido avisada sobre a interpretação artística da obra.

Como Ana lidou com a rejeição da obra?

Ela optou por devolver o valor recebido como entrada e suspendeu a aceitação de novas encomendas de retratos para evitar novas frustrações.

O vídeo sobre o caso teve consequência para o trabalho da artista?

Sim, o vídeo viralizou e aumentou a visibilidade de Ana, gerando mais interesse pelo seu ateliê e pelo seu trabalho, embora ela mantenha a decisão de não aceitar retratos.