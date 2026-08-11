Grêmio contrata a atual joia do futebol sul-americano

Deymar Borja é uma das joias do futebol equatoriano. Guayas / Divulgação

O trabalho de scout e categorias de base do Grêmio concretizou um grande negócio para o clube. Nos últimos dias, o Tricolor acertou a contratação de três jovens talentos do futebol equatoriano. Um deles é tratado como pérola por todos os olheiros que analisam os talentos da América do Sul.

Trata-se do meio campista Deymar Borja, 16 anos, jogador da seleção equatoriana de base e que estava no radar de grandes clubes do continente. O êxito da negociação contou com o auxílio fundamental do empresário Vinicius Prates.

Além de Deymar, o Grêmio contratou também os zagueiros Maikon, de 17 anos, e Facundo, que tem 18 anos e já pode atuar no sub-20 do clube, todos do interior do Equador.

O meia, jogador que mais gera expectativa, não poderá se transferir em definitivo para Porto Alegre antes dos 18 anos, mas já recebe o atendimento e o acompanhamento do Tricolor. O clube já definiu, inclusive, o cronograma de viagens de Deymar para o Brasil para acelerar a sua adaptação ao nosso futebol.

Garimpo de talentos

A ação de buscar reforços no interior de países como o Equador precisa ser muito valorizada por aqui. Grandes clubes da Europa já entenderam esse mercado e costumam acertar rápido com esses atletas.

Um dos exemplos é o Borussia Dortmund, que contratou, há dois anos, o equatoriano Justin Lerma em condições semelhantes ao negócio feito pelo Grêmio. O jovem talento chegou nesta janela ao clube alemão e fez a sua estreia quando completou 18 anos.

Resta torcer para que tudo transcorra da melhor forma possível no próximo ano e que Deymar Borja possa chegar em Porto Alegre pronto para brilhar e dar continuidade a sua carreira.

Buscar jogadores assim traz esperança ao torcedor, que sempre sonha em ver novos super talentos brilhando com a camisa tricolor.