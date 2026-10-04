O presidente da Câmara, Hugo Motta, exerce seu direito ao voto na Paraíba e reforça o papel da política na construção de um futuro melhor para a nação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), compareceu às urnas na manhã deste domingo para exercer seu direito de voto. O parlamentar esteve na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Monsenhor Manoel Vieira, situada no município de Patos, na região do sertão paraibano.

A presença de Hugo Motta em seu reduto eleitoral marca a participação das lideranças políticas no processo democrático deste domingo. O momento foi utilizado pelo Deputados para transmitir uma mensagem voltada à responsabilidade dos candidatos que saírem vitoriosos das urnas, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.

Expectativa por resultados e compromisso com o país

Durante sua fala, o Deputados federal ressaltou a importância de que os eleitos honrem a confiança depositada pela população.

O parlamentar afirmou que, ao final do pleito, aqueles que conseguiram convencer a maioria do eleitorado devem assumir a responsabilidade de governar para a totalidade da população. Para Motta, é fundamental que as futuras gestões priorizem o que é necessário para o avanço da nação.

A importância da democracia paraibana

O ambiente de votação em Patos refletiu o clima de mobilização observado em todo o território nacional. Hugo Motta celebrou o engajamento dos eleitores paraibanos, reforçando que o processo de Escola de novos representantes é um pilar essencial para a manutenção e o fortalecimento das instituições democráticas.

A expectativa do presidente da Câmara é que o resultado das urnas traduza o desejo de mudança e de continuidade das políticas públicas que beneficiam a sociedade. O Deputados reafirmou seu compromisso em seguir trabalhando pela transformação social através do diálogo político.

Perguntas Frequentes

Onde Hugo Motta votou nas eleições?O Deputados votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Monsenhor Manoel Vieira, localizada na cidade de Patos, na Paraíba.

Qual cargo ocupa Hugo Motta atualmente?

Hugo Motta exerce a função de presidente da Câmara dos Deputados.

Qual foi a principal mensagem deixada pelo parlamentar?

Ele defendeu que os eleitos governem para todos e realizem o necessário para que o Brasil e a Paraíba avancem.

Como Hugo Motta descreveu o dia da votação?O Deputados definiu o dia como uma festa para a democracia paraibana e brasileira.

Qual a importância do voto segundo o parlamentar?Para o Deputados, o voto é o caminho para seguir transformando o estado e contribuindo para um país cada vez melhor.