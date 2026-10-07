Monal do Himalaya muda tom do canto e sobe em altitude por atividade humana, mostram estudos

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Dois estudos conduzidos por pesquisadores de Uttarakhand apontam que o monal, uma ave típica das pastagens alpinas do Himalaya, vem mudando tanto de endereço quanto de voz devido ao aumento da atividade humana e às mudanças no ambiente. As conclusões foram relatadas pela BBC News em reportagem de Rachita Prasad publicada em 6 de outubro de 2026.
Os trabalhos, liderados pelo Dr Rajeev Lochan, identificaram sinais de deslocamento altitudinal da espécie e alterações na frequência e no comprimento das chamadas em áreas turísticas e ruidosas.
Os pesquisadores concentraram a análise nos trechos do Himalaya Indian nos estados de Uttarakhand e Himachal Pradesh.
O segundo estudo avaliou diferenças comportamentais em duas vales do Kedarnath Musk Deer Sanctuary: Chopta, com tráfego turístico intenso, e Madmaheshwar, mais silencioso. Entre abril de 2023 e o ano seguinte, os pesquisadores registraram mais de 700 chamadas de monal com microfones e dispositivos passivos.
Nas áreas ruidosas, as chamadas apresentaram picos de frequência mais altos e durações mais curtas em comparação às gravações do vale tranquilo. Os autores interpretaram essas variações como flexibilidade comportamental das aves para atravessar o ruído humano, e não como mudança evolutiva fixa.
Vishal Singh, praticante ambiental que trabalha com ecologia e clima no Himalaya, afirmou que os resultados servem como um alerta para espécies mais vulneráveis. Anjal Prakash, professor de políticas públicas na FLAME University e colaborador de relatórios do IPCC, destacou que o ajuste do tom das aves diante do tráfego turístico e da ocupação humana revela mudanças na dinâmica da vida na região.
Fonte: BBC News, reportagem de Rachita Prasad, 6 de outubro de 2026.