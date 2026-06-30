Asteroides: a única visita que a humanidade torce para continuar confirmando presença bem longe da Terra

O céu estrelado costuma despertar sentimentos de paz, curiosidade e admiração. Até alguém lembrar que, no meio daquele cenário bonito, existem milhões de rochas viajando pelo espaço em velocidades suficientes para transformar qualquer segunda-feira em um problema geológico.

O Dia Internacional do Asteroide, celebrado em 30 de junho, busca conscientizar sobre a importância de monitorar objetos próximos da Terra e incentivar pesquisas voltadas à defesa planetária.

A data lembra o Evento de Tunguska, ocorrido em 1908, quando a explosão de um corpo celeste devastou uma vasta área da Sibéria sem sequer atingir diretamente o solo. Foi um lembrete bastante convincente de que o universo também sabe fazer surpresa.

Desde então, telescópios ao redor do mundo acompanham continuamente o céu em busca de possíveis ameaças. É um trabalho curioso: passar anos procurando algo que todos esperam nunca encontrar.

No fim, a boa notícia é que os cientistas estão de olho no espaço. A má notícia é que os boletos continuam chegando com muito mais frequência do que qualquer asteroide.