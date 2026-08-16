Reflexão do dia, com Lionel Messi: “Fiz tudo para chegar na melhor forma possível, porque a minha maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”

Destaques ⚽ Lionel Messi, aos 39 anos, contou que se preparou durante um ano inteiro para chegar na melhor forma à Copa do Mundo de 2026. 🏆 O camisa 10 foi eleito o melhor em campo em cinco dos sete jogos da Seleção Argentina no torneio. 💬 Para ele, aproveitar o futebol significa se sentir útil para a equipe, não acumular troféus.

Antes de disputar sua terceira final de Copa do Mundo, Lionel Messi abriu o jogo sobre o que realmente move sua vontade de entrar em campo. Aos 39 anos, o capitão da Seleção Argentina explicou que um ano inteiro de preparação foi o preço para sentir prazer em jogar outra vez.

Uma temporada inteira dedicada a chegar em ponto

Antes de embarcar rumo à Copa do Mundo de 2026, Messi passou o mês de dezembro treinando de manhã e à tarde na Argentina, sem folga. A rotina, segundo ele, era o único jeito de garantir que o corpo aguentasse o ritmo pesado do torneio.

O atacante do Inter Miami contou que conversou com o técnico Scaloni durante todo o processo, ajustando cada detalhe da preparação física até o último momento antes da estreia do Mundial.

Messi revela o que realmente o motiva no futebol.

Afinal, o que essa frase tem a ver com o seu dia a dia?

A fala de Messi vai além do futebol. Ele disse sentir que sua “maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”, e não apenas estando presente em campo.

Essa lógica se aplica a qualquer rotina, do escritório ao time de vôlei do bairro. Sentir que o esforço individual soma ao coletivo costuma pesar mais na satisfação do que qualquer recompensa isolada.

Os detalhes por trás da rotina física do camisa 10

Alguns números ajudam a entender o tamanho da dedicação de Messi antes da Copa do Mundo de 2026. Veja o que marcou essa reta final de preparação:

Um ano inteiro de treinos específicos para chegar em plena condição física.

Dezembro inteiro dedicado a treinos duplos, de manhã e à tarde, na Argentina.

Participação em praticamente todos os minutos da campanha, com poucas exceções na fase de grupos.

Eleição como melhor em campo em cinco das sete partidas da Seleção Argentina no torneio.

Oito gols e quatro assistências, números de artilheiro da competição.

Pontos-chave Preparação Um ano de treinos intensos, incluindo dezembro inteiro na Argentina. Desempenho Oito gols e quatro assistências, artilheiro da campanha argentina no Mundial. Mentalidade Sentir-se útil para o grupo motiva mais do que prêmios individuais.

Quando sentir-se útil vale mais que qualquer troféu

Messi já soma oito Bolas de Ouro, duas Copas do Mundo e mais de 800 gols na carreira. Ainda assim, ligou sua alegria à sensação de utilidade, não às taças na prateleira.

Esse tipo de motivação não é exclusividade de quem já venceu tudo. Vale para quem está começando a carreira, trocando de área profissional ou simplesmente buscando sentido no trabalho de todo dia.

Um ano de preparação faz diferença na Copa.

O que vem depois da última Copa de Messi

A final contra a Espanha, disputada no MetLife Stadium, marcou o fim da trajetória de Messi em Copas do Mundo. Ainda assim, ele segue em campo pelo Inter Miami, na MLS, mantendo o ritmo que impressiona até os críticos mais exigentes.

A frase de Messi antes da decisão resume bem o que sustenta grandes carreiras. Não é o troféu que garante a vontade de continuar, é a sensação de fazer parte de algo maior.

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