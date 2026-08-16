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Reflexão do dia, com Lionel Messi: “Fiz tudo para chegar na melhor forma possível, porque a minha maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”

Reflexão do dia, com Lionel Messi: “Fiz tudo para chegar na melhor forma possível, porque a minha maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”

  • Tempo de Leitura3 minutos

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Reflexão do dia, com Lionel Messi: “Fiz tudo para chegar na melhor forma possível, porque a minha maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”
Messi revela o que realmente o motiva no futebol.
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Destaques

Lionel Messi, aos 39 anos, contou que se preparou durante um ano inteiro para chegar na melhor forma à Copa do Mundo de 2026.

🏆 O camisa 10 foi eleito o melhor em campo em cinco dos sete jogos da Seleção Argentina no torneio.

💬 Para ele, aproveitar o futebol significa se sentir útil para a equipe, não acumular troféus.

Antes de disputar sua terceira final de Copa do Mundo, Lionel Messi abriu o jogo sobre o que realmente move sua vontade de entrar em campo. Aos 39 anos, o capitão da Seleção Argentina explicou que um ano inteiro de preparação foi o preço para sentir prazer em jogar outra vez.

Uma temporada inteira dedicada a chegar em ponto

Antes de embarcar rumo à Copa do Mundo de 2026, Messi passou o mês de dezembro treinando de manhã e à tarde na Argentina, sem folga. A rotina, segundo ele, era o único jeito de garantir que o corpo aguentasse o ritmo pesado do torneio.

O atacante do Inter Miami contou que conversou com o técnico Scaloni durante todo o processo, ajustando cada detalhe da preparação física até o último momento antes da estreia do Mundial.

Messi revela o que realmente o motiva no futebol.

Afinal, o que essa frase tem a ver com o seu dia a dia?

A fala de Messi vai além do futebol. Ele disse sentir que sua “maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”, e não apenas estando presente em campo.

Essa lógica se aplica a qualquer rotina, do escritório ao time de vôlei do bairro. Sentir que o esforço individual soma ao coletivo costuma pesar mais na satisfação do que qualquer recompensa isolada.

Os detalhes por trás da rotina física do camisa 10

Alguns números ajudam a entender o tamanho da dedicação de Messi antes da Copa do Mundo de 2026. Veja o que marcou essa reta final de preparação:

  • Um ano inteiro de treinos específicos para chegar em plena condição física.
  • Dezembro inteiro dedicado a treinos duplos, de manhã e à tarde, na Argentina.
  • Participação em praticamente todos os minutos da campanha, com poucas exceções na fase de grupos.
  • Eleição como melhor em campo em cinco das sete partidas da Seleção Argentina no torneio.
  • Oito gols e quatro assistências, números de artilheiro da competição.

Pontos-chave

Preparação

Um ano de treinos intensos, incluindo dezembro inteiro na Argentina.

Desempenho

Oito gols e quatro assistências, artilheiro da campanha argentina no Mundial.

Mentalidade

Sentir-se útil para o grupo motiva mais do que prêmios individuais.

Quando sentir-se útil vale mais que qualquer troféu

Messi já soma oito Bolas de Ouro, duas Copas do Mundo e mais de 800 gols na carreira. Ainda assim, ligou sua alegria à sensação de utilidade, não às taças na prateleira.

Esse tipo de motivação não é exclusividade de quem já venceu tudo. Vale para quem está começando a carreira, trocando de área profissional ou simplesmente buscando sentido no trabalho de todo dia.

Reflexão do dia, com Lionel Messi: “Fiz tudo para chegar na melhor forma possível, porque a minha maneira de aproveitar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe”
Um ano de preparação faz diferença na Copa.

O que vem depois da última Copa de Messi

A final contra a Espanha, disputada no MetLife Stadium, marcou o fim da trajetória de Messi em Copas do Mundo. Ainda assim, ele segue em campo pelo Inter Miami, na MLS, mantendo o ritmo que impressiona até os críticos mais exigentes.

A frase de Messi antes da decisão resume bem o que sustenta grandes carreiras. Não é o troféu que garante a vontade de continuar, é a sensação de fazer parte de algo maior.

Gostou dessa reflexão? Compartilhe com quem também precisa lembrar que se sentir útil vale mais do que qualquer prêmio.

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Corinthia Mes

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