Ataque ao aeroporto de Riad deixa 12 mortos e mais de 300 feridos

Ataque ao King Khalid Airport em Riad matou 12 e feriu mais de 300, segundo a BBC

Em comunicado, a coalizão liderada pela Arábia Saudita afirmou que um ‘projétil desconhecido’ atingiu um hall de passageiros e que um míssil de cruzeiro foi interceptado nas imediações. A BBC também registrou que entre as vítimas havia um cidadão dos Estados Unidos.

O ataque

Segundo a BBC, os ataques dos Houthis a solo saudita se intensificaram nas últimas semanas e, nos dias recentes, terão conseguido penetrar defesas que eram consideradas capazes de proteger ativos estratégicos. A reportagem afirma que, apesar dos danos físicos recuperáveis, o episódio afeta a reputação do país como um centro de estabilidade.

Contexto regional

O governo iemenita, por sua vez, afirmou ter 'secured' o estreito, conforme registrado pela reportagem.

A matéria cita ainda que os Houthis, parte do chamado ‘eixo de resistência’ e parceiros estratégicos do Irã, passaram a usar drones e mísseis com alvo em infraestrutura saudita, de Jizan ao complexo petroquímico de Khurais, e têm atacado rotas de navegação no Mar Vermelho como forma de pressão geoeconômica.

Reações e possíveis desdobramentos

Ao falar com repórteres, o President dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o ataque de 'terrible' e afirmou: 'We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly,' conforme transcrito pela BBC. A reportagem também observa que uma intervenção militar direta agora parece improvável antes das eleições legislativas americanas do próximo mês, e remete ao contexto político e às promessas de 2024 do President, citadas pela BBC.

Analistas ouvidos pela BBC, incluindo análise adicional de Abdelbassir Hassan, da BBC Arabic, avaliam que o conflito tende a se intensificar antes de terminar em um novo cessar-fogo instável, com ou sem envolvimento direto dos Estados Unidos.