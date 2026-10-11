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Mistério em Curitiba: corpo é encontrado embaixo de ponte na região do Uberaba e Boqueirão

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Corpo de um homem foi localizado no final da manhã deste domingo, embaixo de uma ponte na Rua Canal Belém, no limite entre os bairros Uberaba e Boqueirão, em Curitiba.

O caso despertou atenção das autoridades e dos moradores da região, que acionaram as forças de segurança após avistarem a vítima. A área de difícil acesso onde o corpo se encontrava exigiu uma operação cuidadosa para o isolamento e a preservação do local.

As primeiras informações sobre a ocorrência foram fornecidas por populares que transitavam pelo local. A Polícia Militar do Paraná, por meio de seu efetivo, confirmou que o corpo seria de um homem e que, aparentemente, não apresentava sinais visíveis de violência, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Detalhes da ocorrência e isolamento da área

O cadete Ruchel, da Polícia Militar do Paraná, explicou que a Equipes foi mobilizada logo após o chamado dos transeuntes. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a presença do corpo embaixo da ponte. Devido à natureza da descoberta, o isolamento foi imediato para garantir que a perícia pudesse realizar seu trabalho sem interferências.

Possibilidade de arrastamento pela correnteza

Uma das hipóteses levantadas pelas autoridades para explicar a localização inusitada da vítima é a força da água. Segundo o cadete Ruchel, existe a possibilidade de que o corpo tenha sido arrastado pela correnteza do rio até parar embaixo da estrutura da ponte, embora a informação ainda precise ser confirmada pelas investigações.

Procedimentos de perícia e investigação

Para esclarecer as circunstâncias da morte, a Polícia Científica e a Delegacia de Homicídios foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis no local. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio técnico para o acesso à área, visando a coleta de evidências que possam indicar o que de fato aconteceu com o homem encontrado na região.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o corpo foi encontrado? O corpo foi localizado embaixo de uma ponte na Rua Canal Belém, situada no limite entre os bairros Uberaba e Boqueirão, em Curitiba.

Quem encontrou a vítima? A vítima foi localizada por populares que passavam pelo local e avistaram o corpo, acionando a polícia em seguida.

O corpo apresentava sinais de violência? De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais visíveis de agressão.

Qual a principal hipótese para a localização? Existe a possibilidade de que o corpo tenha sido arrastado pela força da água do rio até o ponto onde foi encontrado.

Quais órgãos estão investigando o caso? A Polícia Científica, a Delegacia de Homicídios e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para as investigações e procedimentos periciais.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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