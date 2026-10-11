CRB busca vitória no Castelão contra o Fortaleza para entrar no G-6 da Série B e encerrar jejum fora de casa

O CRB encara o Fortaleza na Arena Castelão nesta segunda-feira, às 16h, em um confronto decisivo que pode colocar a equipe alagoana no G-6 da Série B.

O técnico Fábio Matias enfrenta o desafio de ajustar o rendimento do CRB longe de seus domínios, onde o time vive um momento de oscilação, ao contrário da consistência demonstrada quando atua como mandante no estádio Rei Pelé.

Conforme informação divulgada pelo ge, o clube alagoano é um dos destaques do segundo semestre jogando em casa, tendo vencido sete partidas e empatado duas, superando adversários de peso como Vila Nova, Criciúma, Atlético-GO e Sport.

Essa força como mandante coloca o Galo em uma posição privilegiada na tabela, mas o desempenho como visitante no returno tem sido o principal obstáculo para uma ascensão mais consolidada na classificação da Série B.

O contraste entre casa e fora de casa

A equipe alagoana atravessa uma sequência de quatro derrotas consecutivas longe de Alagoas, tendo sido superada por Juventude, Operário-PR, Ponte Preta e São Bernardo, o que impediu o time de se fixar dentro do grupo dos seis primeiros colocados.

Fábio Matias ressalta que o problema não reside no desempenho tático, mas sim na eficiência, e mantém o otimismo Quando à capacidade do elenco de buscar a vaga nos playoffs de acesso até o encerramento do campeonato.

Cenário na tabela e confronto direto

O CRB ocupa atualmente a sétima colocação, com 51 pontos, e observa com atenção o duelo entre Atlético-GO e Sport, concorrentes diretos que brigam pelas mesmas posições na parte de cima da tabela da Série B.

O Fortaleza, adversário desta segunda-feira, ocupa a quarta colocação com 56 pontos, mas vem de uma sequência de três empates consecutivos atuando em seus domínios diante de Náutico, Athletic e Ceará, o que pode abrir brechas para os visitantes.

A reta final do campeonato

Além do desafio contra o Fortaleza, o calendário reserva ao CRB outros confrontos fora de casa contra Náutico e Goiás, equipes que figuram no meio da tabela e possuem aspirações distintas na competição.

A vitória no Castelão é tratada internamente como um fator de potencialização da campanha, podendo ser o diferencial necessário para que o time entre de vez na briga pelo topo e alcance o objetivo do acesso ao final da temporada.

Perguntas frequentes sobre o momento do CRB

Qual a posição do CRB na tabela da Série B? O CRB ocupa atualmente o sétimo lugar, com 51 pontos conquistados.

Qual o principal desafio do técnico Fábio Matias? O desafio é melhorar a eficiência da equipe nos jogos fora de casa, onde o time acumula quatro derrotas seguidas.

Quantos pontos tem o Fortaleza, adversário desta rodada? O Fortaleza está na quarta posição, somando 56 pontos na tabela.

Quais são os próximos jogos do CRB fora de casa? Além do Fortaleza, o time ainda enfrenta o Náutico e o Goiás como visitante nesta reta final.

O que o CRB precisa para entrar no G-6? O clube precisa Venceu o Fortaleza nesta segunda-feira e torcer por combinações de resultados dos adversários diretos, como Atlético-GO e Sport.