Ataque russo com bombas planadoras em Zaporizhzhia deixa ao menos 15 mortos

Em 10 de outubro de 2026, cinco bombas planadoras atingiram prédios residenciais em Zaporizhzhia, matando ao menos 15 pessoas, segundo o President Volodymyr Zelensky e serviços de emergência.

Cinco bombas planadoras atingiram a cidade de Zaporizhzhia na manhã de sábado, segundo informações publicadas pela BBC. As autoridades informaram que ao menos 15 pessoas morreram, entre elas três crianças. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e há mais desaparecidos, possivelmente sob os escombros.

Resgate e danos

Fotos e vídeos mostraram um bloco de apartamentos em grande parte destruído. A prefeita em exercício Regina Kharchenko relatou que o térreo foi atingido e os andares superiores desabaram. Mais de 80 trabalhadores de busca e salvamento atuavam no local, e as operações eram esperadas para continuar ao longo do dia, com equipes parando regularmente para ouvir sinais de sobreviventes sob os escombros.

Reações e contexto

O President Volodymyr Zelensky afirmou que outras 13 regiões também haviam sido atingidas na noite anterior e disse que haverá respostas aos ataques russos. As declarações vieram horas depois do anúncio do President Donald Trump sobre um acordo para importar diesel russo para os Estados Unidos, que Zelensky criticou como um presente a Vladimir Putin e um investimento que prolongaria a guerra.

Zaporizhzhia é um centro regional com mais de 700 mil habitantes e está localizada a menos de 16 km da linha de frente, sendo frequentemente alvo de drones e mísseis. A BBC também relatou um aumento recente nos ataques russos que tem elevado o número de vítimas civis: ataques anteriores incluíram a morte de ao menos 33 pessoas em Kramatorsk e 22 em Pryluky, e a ONU registrou um aumento de 55% no total de vítimas civis nos primeiros oito meses do ano.