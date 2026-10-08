Ataque com glide bombs em Kramatorsk mata 33 e fere 18, dizem autoridades

Ataque em dois ônibus civis em Kramatorsk deixou 33 mortos e 18 feridos; autoridades locais acusam Rússia de mirar passageiros

Trinta e três pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas após um ataque com glide bombs contra dois ônibus civis na cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, informou o chefe regional de Donetsk, Vadym Filashkin, citando equipes de resgate.

O ataque e as vítimas

Autoridades locais relataram que o impacto provocou incêndio nos dois ônibus, ambos com passageiros a bordo. As contagens de mortos e feridos foram divulgadas por autoridades regionais e equipes de resgate citadas pela BBC.

Reações e medidas locais

Volodymyr Zelensky publicou no Telegram condolências às famílias e afirmou que os parceiros da Ucrânia precisavam fornecer “ação concreta por meio de novos pacotes de defesa para a proteção da Ucrânia”, conforme informou a fonte.

Filashkin apelou aos moradores que ainda estão na região de Donetsk para que se desloquem a áreas mais seguras e anunciou a suspensão de todo o transporte público em Kramatorsk e na vizinha Slovyansk, segundo a BBC. O Kramatorsk City Council descreveu o ataque como um “crime horrível cometido pelo exército russo contra a população civil”.

Moscow ainda não comentou o ataque, informou a reportagem.

Contexto

A BBC relata que o ataque faz parte de uma escalada de bombardeios russos na Ucrânia. Segundo a ONU, até agosto deste ano morreram mais civis do que em todo 2025. Em outro ataque citado pela BBC, a destruição de um prédio de cinco andares em Pryluky matou 22 pessoas, incluindo cinco crianças, três delas com cerca de um ano de idade.

A reportagem também observa que Kramatorsk e Slovyansk fazem parte de um chamado cinturão-fortaleza que a Rússia tenta conquistar no Donbas, e que glide bombs — bombas com pequenas asas que as fazem planar — têm sido utilizadas em ataques contra essas cidades.

Impactos em outras áreas

Além de Kramatorsk, a BBC informa ataques constantes a Kyiv: o prefeito Vitali Klitschko disse que ataques na quinta-feira mataram três pessoas e deixaram 14 feridos, com dois dos feridos em condição crítica. Autoridades locais também alertaram para queda de pressão no abastecimento de água na margem direita da capital devido a cortes de energia causados por ataques a infraestruturas.

As informações desta reportagem foram obtidas a partir do material consultado na BBC, conforme indicado nas fontes.