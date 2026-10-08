Ataque russo com glide bombs em Kramatorsk mata 33, dizem autoridades

Outras 18 pessoas ficaram feridas; autoridades ordenaram suspensão do transporte público em Donetsk após aumento de ataques a civis

Trinta e três pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um ataque com glide bombs a dois ônibus civis em Kramatorsk, cidade de linha de frente no leste da Ucrânia, segundo autoridades de resgate.

Vadym Filashkin, chefe regional de Donetsk, afirmou que os veículos estavam transportando passageiros e acusou a Rússia de visar um ônibus com a intenção de matar o maior número possível de civis. Images publicadas por promotores locais mostraram a carcaça metálica queimada de um dos ônibus, destroços e vítimas na estrada.

Reações locais e medidas

Filashkin pediu que quem ainda estivesse na região de Donetsk se desloque para áreas mais seguras e informou que todo o transporte público foi suspenso na região diante da piora da segurança. Segundo ele, a prioridade é a segurança dos civis: “não temos o direito de arriscar as vidas de passageiros e motoristas”.

O conselho municipal de Kramatorsk descreveu o ataque como um "crime horrível cometido pelo exército russo contra a população civil". Moscow ainda não comentou o episódio, segundo o relato.

Contexto do conflito

Kramatorsk e a vizinha Slovyansk fazem parte de uma faixa defensiva que a Rússia tenta conquistar como parte de sua campanha no Donbas. A cidade, que atuou como centro logístico para as forças ucranianas, tem sofrido quase ataques diários na medida em que as forças russas avançam para leste.

O ataque ocorre em meio a uma escalada mais ampla de ataques russos à Ucrânia: sirenes têm soado ao longo do dia em Kyiv e, segundo a ONU citada na reportagem, o número de civis mortos na Ucrânia até agosto deste ano já é maior do que o registrado em todo 2025.

Método dos ataques e informações adicionais

Glide bombs, bombas equipadas com aletas que as fazem planar em direção ao alvo, têm sido empregadas em ataques contra Slovyansk e Kramatorsk; em agosto chegaram a ser disparadas até nove em um único dia, conforme relatado. Autoridades de resgate disseram que o impacto do ataque em Kramatorsk provocou incêndio em ambos os ônibus.

Pedidos do governo ucraniano

O presidente Volodymyr Zelensky ofereceu condolências às famílias afetadas e afirmou que os parceiros da Ucrânia precisam fornecer “ação concreta por meio de novos pacotes de defesa para a proteção da Ucrânia”, conforme relatado.