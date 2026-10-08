Incêndio atinge prédio da UFPE onde funciona Diretoria de Inovação

Incêndio na UFPE começou por volta das 20h de 7 de outubro; cinco viaturas atuaram e não houve registro de vítimas, diz o Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite de quarta-feira, 7 de outubro. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o fogo teria começado por volta das 20h e cinco viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência.

Até a publicação da nota não havia registro de vítimas, informou o Corpo de Bombeiros. A informação sobre o incêndio foi divulgada pela Agência Estado e republicada pelo site CGN.

Resposta dos bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, equipes foram enviadas ao local com cinco viaturas para combater as chamas. Não houve confirmação de vítimas até o momento em que a nota foi divulgada.

Edifício atingido e Incêndio recentes

segundo CGN da Agência Estado publicada pelo CGN, o edifício atingido abriga a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que integra o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPE. A universidade registrou também dois Incêndio menores na semana anterior: em 30 de setembro um laboratório do Departamento de Física teve fogo, que teria sido causado por uma câmara de alta temperatura; e no domingo, 5 de outubro, chamas foram registradas em um laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal no Centro de Biociências. Em nenhum desses casos houve vítimas, conforme a mesma reportagem.

A causa do incêndio desta quarta-feira não foi informada na nota da Agência Estado divulgada pelo CGN.