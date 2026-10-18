Ataque noturno atinge instalações de petróleo em St Petersburg; ao menos uma pessoa morreu

Fogo atingiu terminal e depósito de petróleo em St Petersburg; Ozon e VKontakte também foram alvos, disse o governador Alexander Beglov.

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um ataque ocorrido na madrugada de domingo em St Petersburg, que atingiu dois pontos da infraestrutura petrolífera da cidade, informou a BBC.

O governador Alexander Beglov disse que chamas eram combatidas no St Petersburg Oil Terminal e no depósito de petróleo Ruchyi. Além dos alvos energéticos, um centro logístico da Ozon e um data centre regional da VKontakte também foram atingidos.

Danos, vítimas e serviços

Segundo Beglov, 12 prédios de apartamentos e duas casas foram danificados. O Pulkovo Airport foi temporariamente fechado e houve possibilidade de interrupção do serviço de internet móvel, informou a BBC citando o governador.

A VK confirmou que um drone tinha como alvo seu centro de dados regional, mas afirmou que os serviços estavam disponíveis “como de costume” após usuários relatarem quedas no início da manhã. A Ozon disse que seu centro logístico local foi atingido por um drone, provocando um incêndio; funcionários foram evacuados, ninguém ficou ferido, e a empresa informou que não está aceitando remessas no local “pois ele está atualmente servindo outros fins operacionais”.

Responsabilidades e respostas

Kyiv ainda não comentou os ataques, segundo a BBC. O President Volodymyr Zelensky afirmou na manhã de sábado que a Rússia havia atacado o setor energético ucraniano 76 vezes desde que Donald Trump declarou um "energy ceasefire" na semana anterior.

A BBC relata que a Ucrânia havia pausado por três dias seus ataques a instalações petrolíferas russas após o anúncio, retomando-os no início desta semana — uma ação que atraiu críticas de Trump, que pediu uma trégua para viabilizar um acordo sobre fornecimento de diesel com a Rússia.

Declarações oficiais de defesa

O ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido mais de 1.000 drones ucranianos sobre território russo na noite para domingo, segundo a BBC.

Contexto

A BBC lembra que St Petersburg já foi alvo de ataques antes e que o terminal de petróleo da cidade havia sido atingido em julho. A matéria também menciona que, em outra frente, a Ucrânia lançou ataques contra empresas russas de tecnologia, como Yandex, provocando interrupções de serviço.

Fonte: BBC (reportagem de Aleks Phillips, publicada em 18 de outubro de 2026).