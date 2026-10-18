Duas apostas do Paraná fazem quina na Mega-Sena e ganham R$ 58.806,72 cada

Jogos feitos em Arapongas e Araucária acertaram cinco números no concurso 3071; prêmio principal acumulou e estimativa para o próximo sorteio é de R$ 185 milhões.

Duas apostas do Paraná acertaram cinco dezenas no concurso 3071 da Mega-Sena, realizado no domingo (18 de outubro de 2026), e cada uma foi premiada com R$ 58.806,72, segundo o G1.

Os bilhetes vencedores foram registrados na Lotérica Mega Sorte, em Arapongas (Norte do estado), e na Olimpio Loterias, em Araucária (Região Metropolitana de Curitiba). Ninguém acertou as seis dezenas, por isso o prêmio principal acumulou.

Detalhes do sorteio

Números sorteados: 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.

O próximo sorteio está marcado para terça-feira (20) e tem estimativa de prêmio de R$ 185 milhões. A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos.

Como apostar

É possível apostar em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, pelo internet banking da Caixa Econômica Federal ou pelo site das Loterias Online, acessíveis por celular, computador ou outros dispositivos. Para concorrer é necessário ser maior de idade.