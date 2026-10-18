Proeste divulga ganhadores do sorteio de 18 de outubro de 2026

Segundo a CGN, lista divulgada em 18/10/2026 traz contemplados de várias cidades do Paraná; prêmios vão de R$ 1 mil a R$ 7 mil, há um Volkswagen Tera e um triciclo.

O Proeste divulgou, neste domingo (18/10/2026), o resultado do sorteio realizado na mesma data, segundo CGN. A relação oficial reúne os contemplados por modalidade, com nomes, números dos títulos e pontos de venda indicados na lista divulgada.

O sorteio contemplou participantes de várias cidades do Paraná, incluindo Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Medianeira. Entre os prêmios estão valores em dinheiro, um Volkswagen Tera e um triciclo.

Prêmios e modalidades

De acordo com a CGN, as modalidades e principais Resultado foram:

Globo da Sorte: quatro sorteios — os três primeiros com prêmios em dinheiro e o quarto com um Volkswagen Tera; o documento registra dois contemplados no segundo prêmio e dois no quarto prêmio, sem detalhar como os valores ou o veículo serão divididos.

Giro Proeste: 30 ganhadores, com prêmio de R$ 1.000 para cada contemplado.

Giro Extra: cinco ganhadores, com prêmio de R$ 2.000 para cada um.

Alô Premiado: vencedor de um triciclo.

Cidades e contemplados

A publicação cita vencedores de diversas cidades do Paraná, entre elas Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Medianeira. A lista completa disponibilizada pela organização traz os nomes dos ganhadores, os números dos títulos e os pontos de venda onde os bilhetes foram adquiridos.

Como conferir os Resultado

Segundo a CGN, os participantes devem consultar a relação oficial divulgada para o sorteio de 18 de outubro de 2026 para verificar se foram contemplados. O documento contém os detalhes necessários — nomes, números de títulos e pontos de venda — para comprovação dos prêmios.