Proeste divulga ganhadores do sorteio de 18 de outubro de 2026

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O Proeste divulgou, neste domingo (18/10/2026), o resultado do sorteio realizado na mesma data, segundo CGN. A relação oficial reúne os contemplados por modalidade, com nomes, números dos títulos e pontos de venda indicados na lista divulgada.
O sorteio contemplou participantes de várias cidades do Paraná, incluindo Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Medianeira. Entre os prêmios estão valores em dinheiro, um Volkswagen Tera e um triciclo.
De acordo com a CGN, as modalidades e principais Resultado foram:
A publicação cita vencedores de diversas cidades do Paraná, entre elas Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Medianeira. A lista completa disponibilizada pela organização traz os nomes dos ganhadores, os números dos títulos e os pontos de venda onde os bilhetes foram adquiridos.
Segundo a CGN, os participantes devem consultar a relação oficial divulgada para o sorteio de 18 de outubro de 2026 para verificar se foram contemplados. O documento contém os detalhes necessários — nomes, números de títulos e pontos de venda — para comprovação dos prêmios.