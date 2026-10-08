Quem são os 23 deputados estaduais do Paraná que vão estrear na Alep em 2027

Renovação de 42,59% na Assembleia: 23 novos nomes, com Paulo Melo (PL) e Jessicão (PL) como os mais votados, segundo o G1

Vinte e três deputados estaduais foram Eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nas eleições de 2026, representando uma renovação de mais de 42,59% da Casa, que terá 54 cadeiras em 2027. Ao todo, 31 parlamentares foram reeleitos. As informações são do G1.

Principais dados

Os novos Eleito têm perfis profissionais variados — empresários, vereadores, policiais, radialistas, professores e comunicadores — e filiaciones partidárias diversas. Entre os mais votados estão Paulo Melo (PL) e Jessicão (PL).

Novos deputados estaduais (por ordem de votos)

Paulo Melo (PL) — 192.409 votos: empresário de 34 anos; ganhou destaque nas redes sociais com apoio do Deputados federal Nikolas Ferreira. Em 2026 obteve cerca de 30 vezes mais votos do que em 2022, segundo o G1. Nas redes sociais se identifica como "cristão, marido, pai e paranaense".

Jessicão (PL) — 131.673 votos : Jessica Ramos Moreno, vereadora em Londrina, começou a ganhar visibilidade durante manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff; recebeu apoio da família Bolsonaro e já foi assessora parlamentar de Filipe Barros.

: Jessica Ramos Moreno, vereadora em Londrina, começou a ganhar visibilidade durante manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff; recebeu apoio da família Bolsonaro e já foi assessora parlamentar de Filipe Barros. Bruno Secco (Novo) — 82.898 votos : jornalista e influenciador, nascido em São Paulo; foi eleito vereador de Curitiba em 2024, mas teve o mandato cassado após decisão do TRE-PR que anulou votos do PMB por fraude à cota de gênero; posteriormente filiou-se ao Novo.

: jornalista e influenciador, nascido em São Paulo; foi eleito vereador de Curitiba em 2024, mas teve o mandato cassado após decisão do TRE-PR que anulou votos do PMB por fraude à cota de gênero; posteriormente filiou-se ao Novo. Delegada Tathiana Guzella (PL) — 65.046 votos: delegada da Polícia Civil do Paraná, com atuação em Delegacia como Homicídios, da Mulher e do Adolescente; foi Eleito vereadora de Curitiba em 2024 e fez campanha com o marido, o Deputados estadual Tito Barichello.

Ulisses Maia (PSD) — 56.388 votos : ex-prefeito de Maringá por dois mandatos, também foi vereador e presidente da Câmara Municipal; é advogado e chegou a atuar como secretário de Planejamento do Paraná, conforme o G1.

: ex-prefeito de Maringá por dois mandatos, também foi vereador e presidente da Câmara Municipal; é advogado e chegou a atuar como secretário de Planejamento do Paraná, conforme o G1. Jasson Goulart (Republicanos) — 50.693 votos : jornalista, radialista e narrador esportivo; foi o vereador mais votado de Curitiba em 2024 e é vice-líder do prefeito Eduardo Pimentel na Câmara Municipal.

: jornalista, radialista e narrador esportivo; foi o vereador mais votado de Curitiba em 2024 e é vice-líder do prefeito Eduardo Pimentel na Câmara Municipal. Cesar Silvestri (PP) — 50.175 votos: advogado e pecuarista; já foi Deputados estadual em 2010 e depois prefeito de Guarapuava por dois mandatos (2012–2020); é filho de Cezar Silvestri (ex-deputado federal) e da deputada estadual Cristina Silvestri.

Fão do Bolsonaro (PL) — 48.309 votos : Crysthofour Pereira de Almeida, empresário e corretor de imóveis; foi eleito vereador de Cascavel em 2024 e havia disputado a Alep em 2022 sem sucesso.

: Crysthofour Pereira de Almeida, empresário e corretor de imóveis; foi eleito vereador de Cascavel em 2024 e havia disputado a Alep em 2022 sem sucesso. Ricardo Zampieri (PL) — 47.231 votos : radialista de 31 anos, primeiro eleito em 2016 e atualmente no segundo mandato como vereador de Ponta Grossa; em 2020 concorreu a vice-prefeito na cidade.

: radialista de 31 anos, primeiro eleito em 2016 e atualmente no segundo mandato como vereador de Ponta Grossa; em 2020 concorreu a vice-prefeito na cidade. Miss Preta (PT) — 45.566 votos: Edna dos Santos Sousa, ex-Miss Pinhais (2018) e vereadora de Pinhais Eleito em 2024; vice-presidente do PT no Paraná e a primeira mulher negra Eleito para a Assembleia Legislativa do estado, segundo o G1.

Paulo Mac Donald (PP) — 45.276 votos : engenheiro civil, sociólogo e empresário; foi prefeito de Foz do Iguaçu por dois mandatos e afirmou durante a campanha que pretende representar a região oeste do estado.

: engenheiro civil, sociólogo e empresário; foi prefeito de Foz do Iguaçu por dois mandatos e afirmou durante a campanha que pretende representar a região oeste do estado. Mario Verri (PT) — 45.047 votos : vereador de Maringá em quinto mandato, fundador de um espaço cultural na cidade e ex-secretário municipal de Esporte e Lazer.

: vereador de Maringá em quinto mandato, fundador de um espaço cultural na cidade e ex-secretário municipal de Esporte e Lazer. Yasmin Hachem (PT) — 43.343 votos : advogada, vereadora de Foz do Iguaçu por dois mandatos; assumiu o primeiro mandato em 2020 aos 24 anos, sendo a vereadora mais jovem da história do município.

: advogada, vereadora de Foz do Iguaçu por dois mandatos; assumiu o primeiro mandato em 2020 aos 24 anos, sendo a vereadora mais jovem da história do município. Felipe Machado da Saúde (PP) — 43.300 votos: foi secretário municipal de Saúde de Londrina entre 2017 e 2024; disputou eleição para Deputados estadual pela primeira vez em 2026.

Itamar Paim (PL) — 42.880 votos: natural do litoral do Paraná e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular; ocupava, segundo o G1, a cadeira deixada pelo Deputados federal Giacobo como suplente em exercício na Câmara dos Deputados durante a campanha.

Fabiana Parro (Podemos) — 42.192 votos : fonoaudióloga e vice-prefeita de Paranaguá; fundou o Instituto Peito Aberto, que atua no apoio a mulheres na prevenção e combate ao câncer de mama; compartilhou publicamente que venceu a doença.

: fonoaudióloga e vice-prefeita de Paranaguá; fundou o Instituto Peito Aberto, que atua no apoio a mulheres na prevenção e combate ao câncer de mama; compartilhou publicamente que venceu a doença. Gerson Colodel (MDB) — 41.766 votos : ex-prefeito de Almirante Tamandaré por dois mandatos, já atuou como assessor regional da Casa Civil do Paraná e presidiu o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná; teve apoio do governador Ratinho Junior, conforme o G1.

: ex-prefeito de Almirante Tamandaré por dois mandatos, já atuou como assessor regional da Casa Civil do Paraná e presidiu o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná; teve apoio do governador Ratinho Junior, conforme o G1. Lu Bonatto (Podemos) — 39.738 votos: advogada que trabalhou na Fomento Paraná entre 2015 e 2023 em funções de planejamento e gestão orçamentária; é mãe do Deputados federal Felipe Francischini e atua na Celepar desde 2023.

Emerson Bacil (PL) — 38.400 votos: radialista, ex-vice-prefeito de São Mateus do Sul e Deputados estadual entre 2019 e 2021; nas redes sociais disse defender o agronegócio e a população da região Centro-Sul.

Beto Vizzotto (PT) — 36.097 votos : empresário e agrônomo, foi prefeito de Paraíso do Norte por quatro mandatos; também é formado em Letras e já atuou como professor da rede estadual e em representação sindical.

: empresário e agrônomo, foi prefeito de Paraíso do Norte por quatro mandatos; também é formado em Letras e já atuou como professor da rede estadual e em representação sindical. Angelo Vanhoni (PT) — 35.862 votos: presidente do PT de Curitiba e vereador; professor e bancário, já exerceu mandatos como Deputados estadual e Deputados federal; declarou na campanha que vai combater a privatização e a militarização das escolas.

Thiago Foltran (PT) — 32.831 votos : comunicador e influenciador digital identificado com a esquerda, com mais de 700 mil seguidores; atua no combate à desinformação e na valorização de serviços públicos e direitos sociais, segundo o G1.

: comunicador e influenciador digital identificado com a esquerda, com mais de 700 mil seguidores; atua no combate à desinformação e na valorização de serviços públicos e direitos sociais, segundo o G1. Deivid Wisley (Novo) — 31.935 votos: repórter cinematográfico e vereador de Londrina em segundo mandato; atua na causa animal desde 2005 e defende a construção de hospitais públicos veterinários.

Os dados e perfis acima foram compilados a partir da reportagem publicada pelo G1 sobre os deputados estaduais Eleito no Paraná em 2026.