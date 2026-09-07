Colisão entre Ka e Fluence deixa feridos no Parque São Paulo, em Cascavel

Na manhã de segunda (7), impacto entre Ford Ka e Renault Fluence no cruzamento da Rua Manoel da Nóbrega com a Rua Francisco Schele; circunstâncias são apuradas, diz CGN.

Um acidente envolvendo um Ford Ka e um Renault Fluence foi registrado na manhã desta segunda-feira (7) no bairro Parque São Paulo, em Cascavel, segundo informações da CGN.

Com a força do impacto, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as pessoas que ficaram feridas. As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas, segundo CGN.

Local do acidente

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Manoel da Nóbrega com a Rua Francisco Schele, no Parque São Paulo, em Cascavel, de acordo com a CGN.

Atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às pessoas feridas na ocorrência. A fonte não detalhou o número de feridos nem a gravidade dos ferimentos.

Apuração

Segundo a CGN, as circunstâncias do acidente ainda seriam apuradas. Não há informações adicionais sobre causas ou responsabilizações na reportagem consultada.