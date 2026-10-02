Ricos cubano-americanos em Miami articulam planos para investir ‘no dia depois’ do regime em Cuba

Em Miami, abastados cubano-americanos da CANCC traçam planos para investir em Cuba, focados em bolsa, energia e terras, enquanto governo e analistas são céticos

Uma reunião de empresários cubano-americanos em Miami discutiu propostas para atuar em Cuba caso o atual regime seja removido, segundo BBC publicada em 2 de outubro de 2026 e assinada por Will Grant. O encontro, organizado pela recém-criada Cuban-American National Chamber of Commerce (CANCC), aconteceu na casa de um cirurgião plástico com vista para a Biscayne Bay.

Os participantes, descritos pela BBC como membros da comunidade cubano-americana mais abastada da Flórida, dizem estar prontos a 'ir e fazer negócio em Cuba imediatamente'. Entre as iniciativas apresentadas pela CANCC estão uma proposta para criar uma bolsa de valores Cubans e comitês dedicados a energia e segurança alimentar.

O que foi discutido

segundo BBC, a CANCC trabalha em planos práticos para o 'dia depois', incluindo reivindicações de títulos de terra por famílias exiladas, projetos de recuperação de plantações e propostas de modernização de infraestrutura. Juan Omar Sixto, President da CANCC e um dos organizadores, afirmou que o objetivo é estar em Cuba assim que o regime cair e declarou que não investiriam enquanto o governo atual permanecer no poder.

A reunião contou com familiares de sobrenomes conhecidos na comunidade cubano-americana e com vozes que defendem compensação por propriedades nacionalizadas após a revolução de 1959. Nicolás Gutiérrez, President da National Association of Sugar Mill Owners of Cuba, organização de exilados que apoia reivindicações de terra, disse que as terras poderiam ser reativadas em diferentes usos, incluindo energia ou irrigação.

Reação em Cuba e contexto

No lado Cubans, as iniciativas da diáspora foram recebidas com ceticismo. A reportagem lembra que o governo de Cuba anunciou 176 medidas de abertura econômica que, segundo o President Miguel Díaz-Canel, visam 'avançar na defesa do socialismo, para apoiar e ampliar a justiça social'. Participantes do encontro em Miami, porém, consideraram essas reformas insuficientes e meramente cosméticas.

Visões de analistas

Alguns analistas citados pela BBC consideram prematuros os planos discutidos em Miami. Mike Bustamante, professor associado de história da University of Miami, afirmou que as altas expectativas criadas pela administração dos EUA sobre uma mudança iminente em Cuba foram postergadas e que é pouco provável uma escalada além do conjunto atual de sanções, que têm ocorrido de forma gradual, em ‘drip-drip-drip’.

Todos os fatos e citações deste texto foram retirados da reportagem da BBC assinada por Will Grant e publicada em 2 de outubro de 2026.