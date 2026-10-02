Hochul diz que mulher no centro da investigação sobre estupro na Cornell foi ‘falhada’ por autoridades

A governadora nomeou a procuradora-geral Letitia James para conduzir a investigação após criticar a atuação do promotor local; caso reaberto depois de ação civil

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou que a mulher conhecida como Jane Doe, no centro da investigação sobre um suposto estupro em uma casa de fraternidade da Cornell University, foi “falhada” por autoridades em “cada etapa”, durante entrevista coletiva na sexta‑feira, segundo BBC.

Hochul nomeou a procuradora‑geral de Nova York, Letitia James, para conduzir o caso depois de dizer que “perdeu a confiança” na capacidade do promotor local de supervisionar a investigação.

Reabertura do caso e medidas anunciadas

O caso, relativo a um suposto ataque em 2024, havia sido investigado na época sem que fossem apresentadas acusações. Ele foi reaberto após Jane Doe registrar uma ação civil no mês passado, que trouxe as alegações ao centro das atenções nacionais.

Letitia James afirmou, na coletiva com Hochul, que seu escritório entrevistará testemunhas e buscará processos se houver fundamento legal para isso.

Críticas à investigação local

Hochul declarou estar “profundamente perturbada” pela forma como a apuração foi conduzida e criticou que procuradores locais não tenham entrevistado a acusadora pessoalmente. Em suas palavras: “Essa jovem já havia suportado algo que é absolutamente indizível, e então em cada etapa ela foi falhada por pessoas e instituições com a obrigação de protegê‑la.”

O promotor do condado que liderou a investigação inicial, Matthew Van Houten, defendeu a decisão de não apresentar acusações na ocasião, afirmando que não dispunham de evidências suficientes para alcançar o limiar legal exigido e que muita das informações divulgadas recentemente não havia sido encaminhada ao seu escritório.

O que se sabe sobre as alegações

A Cornell informou ter fornecido evidências à promotoria, incluindo um grupo de conversa no Snapchat em que membros da fraternidade discutiam um encontro sexual com a pessoa identificada nos documentos judiciais como Jane Doe.

O advogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, disse à CNN que ela “não está bem” e que enfrenta ataques e tentativas de identificação nas redes sociais, com postagens falsas sobre o caso.

Proposta de alteração legal

Hochul afirmou que apoiará um projeto de lei que busca fechar uma “brecha” na legislação estadual que dificulta a apresentação de acusações em casos em que a vítima teria consumido voluntariamente drogas ou álcool. Segundo a governadora, o projeto já tramitava no Legislativo estadual antes da recente comoção pública e poderia avançar na próxima sessão, em janeiro, ou motivar a convocação de sessão especial.