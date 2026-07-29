Atenção: Alagamento na PRc-467 no acesso à Rua Jacarezinho provoca acidente

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (29) na rodovia PRc-467, em Cascavel. O alagamento que sempre ocorre nas proximidades do Viaduto da Rua Jacarezinho fez mais uma vítima.

Segundo as informações, o condutor do Astra seguia na pista sentido Trevo Cataratas quando passou pelo alagamento e aquaplanou o carro.

A equipe da CGN acompanha o fato e em breve traz mais informações e vídeo.