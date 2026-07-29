Atenção: Alagamento na PRc-467 no acesso à Rua Jacarezinho provoca acidente

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (29) na rodovia PRc-467, em Cascavel. O alagamento que sempre ocorre nas proximidades do Viaduto da Rua Jacarezinho fez mais uma vítima.
Segundo as informações, o condutor do Astra seguia na pista sentido Trevo Cataratas quando passou pelo alagamento e aquaplanou o carro.
A equipe da CGN acompanha o fato e em breve traz mais informações e vídeo.
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