TORNADO DEIXA RASTRO DE DESTRUIÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL E FERE AO MENOS SETE PES

TORNADO DEIXA RASTRO DE DESTRUIÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL E FERE AO MENOS SETE PESSOAS

Um tornado atingiu municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, provocando um cenário de destruição e deixando pelo menos sete pessoas feridas. O fenômeno passou pelas cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, causando danos em residências, propriedades rurais e na rede elétrica.

Em Sete de Setembro, duas casas foram completamente destruídas e três moradores ficaram feridos, sendo encaminhados para atendimento hospitalar. Já em Giruá, o tornado atingiu as comunidades rurais de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo. No município, quatro pessoas sofreram ferimentos leves, quatro casas foram destruídas e diversas árvores foram derrubadas pela força dos ventos.

Em Senador Salgado Filho, pelo menos 12 residências foram atingidas, deixando cerca de 50 pessoas afetadas. Além dos destelhamentos, houve queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em propriedades rurais. Equipes da Defesa Civil e das prefeituras seguem realizando o levantamento dos prejuízos e prestando assistência às famílias atingidas.

As autoridades continuam monitorando a situação e orientam a população a permanecer atenta aos alertas meteorológicos, já que há previsão de continuidade das instabilidades na região.

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