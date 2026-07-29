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Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-369, em Londrina

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Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-369, em Londrina

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

Um motociclista de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (29) no km 143 da BR-369, em Londrina, no trecho em frente à Ceasa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Fiat Palio e uma motocicleta. Conforme apurado no local, o condutor do automóvel realizava uma manobra para acessar o Contorno de Ibiporã quando atingiu lateralmente a motocicleta, que seguia pela faixa da direita no sentido decrescente da rodovia.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos. Ele recebeu atendimento das equipes de resgate da concessionária EPR e do SIATE, sendo posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Londrina para avaliação e cuidados médicos.

A PRF realizou o controle do tráfego, a sinalização da via e os procedimentos necessários para a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST). As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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