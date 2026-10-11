Atenção motoristas: Avenida Paraná em Curitiba terá bloqueio total em trecho movimentado para obras até sexta-feira

Bloqueio na Avenida Paraná altera o trânsito no bairro Santa Cândida durante esta semana em Curitiba

Motoristas que utilizam a Avenida Paraná, em Curitiba, precisam ficar atentos a partir desta terça-feira, dia 13. Um trecho da pista lenta da via passará por um bloqueio no trânsito para a realização de obras de infraestrutura urbana, conforme informação divulgada pelo veículo Banda B.

A intervenção, que deve durar até a próxima sexta-feira, dia 16, caso as condições climáticas sejam favoráveis, tem como objetivo principal a escavação e instalação de um piso elevado. Essa estrutura é fundamental para garantir a segurança e a acessibilidade na região da estação-tubo Holanda.

Durante o período de obras, que ocorre das 9h às 17h, o tráfego será restrito e os condutores deverão buscar caminhos alternativos para evitar transtornos. O local estará devidamente sinalizado e contará com o monitoramento de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) no início dos trabalhos.

Trecho interditado e rotas alternativas

Durante este intervalo, o fluxo de veículos será interrompido para permitir a operação de retroescavadeiras e caminhões.

Para quem circula pela região, a orientação é utilizar as ruas Estados Unidos e Canadá como desvio indicado pelas autoridades. É importante ressaltar que o acesso ao trecho em obras será permitido exclusivamente para os moradores que residem na área afetada pela interdição.

Motivo da obra e melhorias na região

A intervenção faz parte de um projeto maior de requalificação das calçadas da Rua Holanda e da Avenida Paraná. Segundo a fonte consultada, a escavação é necessária para viabilizar a criação de uma passagem em nível, que conectará a calçada diretamente à estação-tubo Holanda.

A execução dos trabalhos está sob responsabilidade da Secretaria do Governo Municipal (SGM), por meio do Departamento de Manutenção Urbana da Regional Boa Vista. A obra busca adequar o acesso de pedestres e usuários do transporte coletivo no entorno da estação.

Recomendações para motoristas e pedestres

Devido à presença de máquinas pesadas e trabalhadores na via, a recomendação oficial é que tanto motoristas quanto pedestres redobrem a atenção ao transitar pelas proximidades do Santa Cândida. Respeitar a sinalização temporária é essencial para evitar Acidente.

A previsão de conclusão dos serviços permanece fixada para sexta-feira, dia 16, dependendo exclusivamente das condições do tempo. Caso haja alterações no cronograma devido a chuvas ou imprevistos, as autoridades de trânsito deverão atualizar as informações locais.

Perguntas Frequentes

Qual é o trecho exato que estará interditado na Avenida Paraná?

O bloqueio ocorre na pista lenta, no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó.

Qual o horário de funcionamento das obras?

As intervenções ocorrem diariamente das 9h às 17h, durante o período de duração da obra.

Moradores podem acessar a área interditada?

Sim, o acesso ao trecho em obras é permitido exclusivamente para os moradores da região.

Qual é o desvio recomendado para os motoristas?

A orientação é utilizar as ruas Estados Unidos e Canadá para desviar do trecho em manutenção.

Até quando o bloqueio deve durar?

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira, dia 16, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.