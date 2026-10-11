Um morto e 11 feridos em segundo ataque ao aeroporto de Riyadh, dizem autoridades

Projétil atingiu King Khalid International; Houthis reivindicaram os ataques e avisaram companhias e passageiros

Um ataque ao Aeroporto International King Khalid, em Riyadh, deixou um morto e 11 feridos, informaram autoridades sauditas, em um segundo atentado contra o mesmo aeroporto em dois dias, segundo a BBC.

Um porta-voz militar saudita disse que um projétil atingiu o terminal e provocou um incêndio em uma das salas de passageiros. A autoridade civil de aviação da Arábia Saudita disse no X que a vítima fatal era um residente paquistanês.

O que se sabe sobre o ataque

O episódio ocorreu um dia depois de outro ataque no mesmo aeroporto que matou 13 pessoas e deixou 308 feridos, conforme relatado pela BBC. As autoridades sauditas informaram que a defesa aérea interceptou um míssil próximo ao aeroporto e que o fogo foi causado por um “projétil desconhecido” que atingiu a Sala de Passageiros nº 4, segundo Maj Gen Turki al-Maliki, porta-voz da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita.

Os Houthis, do Iêmen, afirmaram ser responsáveis pelas operações e disseram que, nas últimas 24 horas, haviam usado uma mistura de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. O porta-voz militar do grupo, Brig Gen Yahya Saree, declarou que também atacaram instalações petrolíferas e o aeroporto de Dammam e prometeu continuar com “operações em escalada no interior da Arábia Saudita”, alertando que todos os aeroportos sauditas seriam alvos potenciais, exceto os das cidades sagradas de Meca e Medina.

Reações e contexto

Autoridades internacionais reagiram às ofensivas: o President dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington "tomaria uma decisão" e "agiria muito rapidamente" sobre a possibilidade de atacar os Houthis, e o secretário de Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, sugeriu que o Reino Unido poderia "potencialmente" oferecer mais apoio à Arábia Saudita, segundo a BBC.

O ataque de sábado, o mais letal a um país do Golfo desde o agravamento do conflito em fevereiro, matou cidadãos de diversas nacionalidades, de acordo com dados divulgados pelas autoridades sauditas citados pela BBC. A embaixada da Índia em Riad disse que um cidadão Indian morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no ataque.

A emissora controlada pelos Houthis, Al Masirah, afirmou que a Arábia Saudita havia atacado o Aeroporto International de Sanaa e que um lar residencial na cidade foi atingido, matando uma criança e ferindo seis pessoas; a Arábia Saudita não confirmou essa informação e a BBC afirmou não ter conseguido verificar a versão.

A escalada acontece após o fim de um cessar‑fogo temporário firmado em 2022, que, segundo a cobertura da BBC, entrou em colapso em julho, e após ofensivas dos Houthis em trechos estratégicos do litoral do Mar Vermelho.

O que permanece incerto

Algumas alegações feitas pelos Houthis e pela mídia controlada por eles sobre ataques no Iêmen e sobre alvos atingidos ainda não foram confirmadas por autoridades independentes; a BBC disse que não pôde verificar determinadas afirmações.