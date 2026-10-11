Flávio Bolsonaro se reúne com prefeitos e vereadores em São Paulo para discutir propostas econômicas e cortes de gastos

O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, cumpriu agenda em São Paulo neste domingo, buscando apoio político e detalhando seu plano econômico.

O senador e candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, dedicou o seu domingo (11) a uma série de encontros políticos na capital paulista. O evento ocorreu em um prédio localizado na região do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, e reuniu diversos prefeitos e vereadores da Grande São Paulo.

O candidato esteve acompanhado de figuras importantes do cenário político, como o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o encontro serviu como um espaço para o postulante ao Planalto alinhar estratégias e reforçar suas propostas de governo para o segundo turno.

Durante o evento, Flávio Bolsonaro aproveitou a presença das autoridades locais para criticar a gestão do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato argumentou que a simples mudança de expectativas no cenário eleitoral já teria gerado impactos positivos na economia brasileira.

Promessas de redução na taxa de juros

Um dos pontos centrais do discurso de Flávio foi a relação entre a política e os juros futuros. Ele afirmou que, após o resultado do primeiro turno, houve uma queda de 1% na taxa de juros futuro, o que, segundo suas contas, abriria um espaço de R$ 100 bilhões no orçamento público.

O candidato declarou: “A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse cara da presidência da República. Só quando a gente virou na frente do primeiro para o segundo turno, a taxa de juros futuro já caiu 1%”. Ele prometeu que, com uma equipe econômica séria, essa taxa poderia recuar entre 2% e 4%.

Compromisso com a área social

O candidato negou qualquer intenção de reduzir Benefício como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Ele reforçou que os aposentados serão valorizados com aumentos acima da inflação. Segundo o candidato, a busca por economia virá do combate à corrupção e da eliminação de desperdícios de dinheiro público, evitando que o ajuste recaia sobre os programas de assistência à população mais vulnerável.

Histórico e contexto das propostas

O plano de governo de Flávio Bolsonaro enfrenta questionamentos baseados em medidas adotadas durante o mandato de seu pai, Jair Bolsonaro. Entre os pontos de atenção estão as mudanças no BPC e a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que foram alvo de auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) devido a riscos de irregularidades.

Além disso, o histórico Orçamentária do governo anterior também é lembrado, como a proposta enviada ao Congresso em 2022 que previa uma redução de 59% nos recursos destinados ao programa Farmácia Popular. Naquela ocasião, o Legislativo barrou o corte e manteve o financiamento do programa, garantindo a continuidade do fornecimento de medicamentos para a população.

FAQ

1. Onde ocorreu o encontro de Flávio Bolsonaro neste domingo?

O encontro foi realizado em um prédio na região do Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista.

2. Quais autoridades acompanharam o candidato?

Flávio Bolsonaro estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, entre outras autoridades.

3.

4. Haverá cortes no Bolsa Família ou BPC?

Não. O candidato afirmou categoricamente que os cortes de gastos não virão da área social e negou qualquer redução no Bolsa Família ou no BPC.

5. Por que existem críticas ao plano de governo do candidato?

As críticas se baseiam em medidas da gestão de Jair Bolsonaro, como a redução proposta no orçamento do Farmácia Popular em 2022 e as mudanças no BPC e Bolsa Família, que foram questionadas pelo TCU.