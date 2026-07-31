Atestado Médico: Quando a empresa deve aceitar?

Ficar doente ou sofrer um acidente pode impedir qualquer trabalhador de exercer suas atividades normalmente. Nesses momentos, o atestado médico é o documento utilizado para comprovar a incapacidade temporária para o trabalho, garantindo que o empregado possa se recuperar sem sofrer prejuízos relacionados à ausência justificada.

Apesar de fazer parte da rotina de empresas e trabalhadores, o atestado médico ainda gera muitas dúvidas. Afinal, a empresa pode recusar um atestado? Quem está autorizado a emitir esse documento? Existe um limite de dias que podem ser abonados? E quais são os direitos do trabalhador durante o período de afastamento?

Conhecer essas regras é importante tanto para empregados quanto para empregadores. Além de evitar conflitos, compreender a legislação ajuda a garantir que os direitos e deveres de cada parte sejam respeitados.

Neste guia, você entenderá o que é um atestado médico, como ele funciona, quem pode emiti-lo, quais informações devem constar no documento e em quais situações ele pode ou não ser aceito.

O que é um atestado médico?

O atestado médico é um documento emitido por um profissional habilitado para comprovar que uma pessoa apresenta uma condição de saúde que a impede, total ou parcialmente, de exercer suas atividades por determinado período.

Na prática, ele serve para justificar a ausência no trabalho, na escola ou em outras situações em que seja necessário comprovar a incapacidade temporária causada por doença, acidente ou outro problema de saúde.

Além de proteger o trabalhador, o atestado também oferece segurança para o empregador, pois formaliza a necessidade de afastamento com base em uma avaliação realizada por um profissional de saúde.

Qual é a finalidade do atestado médico?

O principal objetivo do atestado médico é assegurar que a pessoa tenha tempo adequado para recuperação, evitando que retorne às suas atividades antes de estar apta.

No ambiente de trabalho, esse documento também serve para justificar faltas, permitindo que a empresa registre corretamente o afastamento e cumpra as normas trabalhistas aplicáveis.

Dependendo da situação, o atestado pode indicar apenas um dia de repouso ou um período mais longo, conforme a avaliação clínica realizada pelo profissional responsável.

O atestado médico é obrigatório?

Nem toda doença exige a emissão de um atestado médico. Em muitos casos, o paciente recebe apenas orientações sobre o tratamento e pode retornar normalmente às suas atividades.

O documento costuma ser emitido quando o profissional de saúde entende que a condição clínica impede o exercício das atividades habituais ou que o repouso faz parte do tratamento recomendado.

Por isso, a necessidade de um atestado sempre depende da avaliação realizada durante a consulta e não da simples solicitação do paciente.

Quem pode emitir um atestado médico?

Uma das dúvidas mais frequentes entre trabalhadores e empregadores é quem realmente possui autorização para emitir um atestado médico válido.

No Brasil, esse documento pode ser emitido por médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina (CRM), desde que o profissional tenha realizado a avaliação clínica do paciente e constatado a necessidade de afastamento de suas atividades.

O documento deve refletir a condição de saúde observada durante o atendimento. Isso significa que o período de afastamento indicado precisa estar relacionado ao quadro clínico apresentado e ao tempo estimado para recuperação.

Além dos médicos, outros profissionais da saúde também podem emitir documentos para justificar determinadas situações, desde que isso esteja previsto na legislação e nas normas dos respectivos conselhos profissionais.

Atestado odontológico tem validade?

Sim. O atestado odontológico possui validade para justificar ausências no trabalho quando é emitido por um cirurgião-dentista regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia (CRO).

Procedimentos cirúrgicos, tratamentos de urgência, infecções, dores intensas e outras condições que impeçam o exercício das atividades profissionais podem justificar a emissão do documento.

Assim como ocorre com o atestado médico, o período de afastamento deve ser compatível com a condição clínica do paciente e com a avaliação realizada pelo profissional.

Psicólogos podem emitir atestado?

Essa é uma dúvida bastante comum.

Psicólogos podem emitir documentos que comprovem o atendimento psicológico realizado e, em determinadas situações previstas pelas normas da profissão, podem fornecer declarações e outros documentos técnicos. No entanto, o atestado para afastamento do trabalho depende das regras aplicáveis à categoria profissional e da finalidade do documento.

Quando há necessidade de afastamento por questões relacionadas à saúde mental, é comum que o trabalhador também seja acompanhado por um médico, responsável por avaliar a incapacidade laboral e definir, quando necessário, o período de repouso.

Quais informações devem constar em um atestado médico?

Para que cumpra sua finalidade, o atestado médico precisa conter informações que permitam identificar sua autenticidade e o profissional responsável pela emissão.

Normalmente, o documento apresenta a identificação do paciente, a data do atendimento, o período recomendado de afastamento, a assinatura do profissional e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.

Em respeito ao sigilo médico, o diagnóstico ou o código da doença não precisam constar obrigatoriamente no documento. Essas informações somente costumam ser incluídas quando existe autorização expressa do paciente ou quando houver previsão legal para sua divulgação.

Essa proteção garante o direito à privacidade e evita a exposição desnecessária de informações relacionadas à saúde.

A empresa pode recusar um atestado médico?

Essa é uma das perguntas mais pesquisadas sobre o assunto.

De modo geral, quando o atestado é emitido por um profissional habilitado, apresenta as informações necessárias e não possui indícios de irregularidade, ele deve ser aceito para justificar a ausência do trabalhador.

Entretanto, podem existir situações em que a empresa solicite uma análise do documento ou encaminhe o colaborador para avaliação pelo médico do trabalho, especialmente quando houver dúvidas sobre sua autenticidade ou quando isso estiver previsto em normas internas e na legislação aplicável.

Caso seja constatada fraude, adulteração ou falsificação, o documento poderá ser recusado, além de outras consequências legais que possam decorrer dessa conduta.

Por esse motivo, é fundamental que tanto empregados quanto empregadores atuem com transparência e boa-fé durante todo o processo.

O atestado médico abona a falta?

Em regra, o atestado médico serve para justificar a ausência do trabalhador durante o período em que ele estiver temporariamente incapacitado para exercer suas atividades.

Quando apresentado dentro das condições previstas pela legislação e pelas normas aplicáveis, o documento impede que a ausência seja considerada injustificada.

É importante lembrar que procedimentos internos, como prazo para entrega do atestado ou comunicação da ausência, podem variar entre empresas. Por isso, conhecer as regras estabelecidas pelo empregador também contribui para evitar problemas administrativos.

Existe um limite de dias para o atestado médico?

Não existe um número máximo de dias que um médico pode indicar em um atestado. O período de afastamento dependerá exclusivamente da avaliação clínica realizada durante o atendimento e da necessidade de recuperação do paciente.

Em algumas situações, o afastamento pode durar apenas um dia. Em outras, principalmente quando há cirurgias, acidentes ou doenças que exigem recuperação prolongada, esse período pode ser significativamente maior.

Quando a incapacidade para o trabalho se estende por um período mais longo, podem existir procedimentos específicos relacionados ao afastamento previdenciário, conforme as regras vigentes.

O que acontece quando o afastamento é prolongado?

Algumas doenças ou acidentes exigem um período maior de recuperação, tornando inviável o retorno imediato às atividades profissionais.

Nessas situações, o trabalhador pode precisar passar por avaliações adicionais e cumprir os procedimentos previstos pela legislação previdenciária para continuidade do afastamento.

Esse processo busca garantir que o empregado tenha condições adequadas para sua recuperação antes de retornar ao trabalho, preservando sua saúde e reduzindo o risco de agravamento do quadro clínico.

Por esse motivo, sempre que o afastamento se prolongar além do inicialmente previsto, é importante manter contato com a empresa e seguir as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde e pelos órgãos competentes.

Conclusão

O atestado médico é um documento fundamental para proteger a saúde do trabalhador e garantir que ausências motivadas por problemas de saúde sejam devidamente justificadas. Além de resguardar os direitos do empregado, ele também oferece segurança para o empregador, formalizando a necessidade de afastamento com base na avaliação de um profissional habilitado.

No entanto, é importante que tanto trabalhadores quanto empresas conheçam as regras relacionadas à emissão, apresentação e aceitação do documento. Compreender como funciona o atestado médico ajuda a evitar dúvidas, prevenir conflitos e assegurar o cumprimento da legislação vigente.

Sempre que houver necessidade de afastamento por motivos de saúde, o mais importante é buscar atendimento com um profissional qualificado e seguir corretamente as orientações recebidas. Em caso de dúvidas sobre direitos trabalhistas ou previdenciários, também é recomendável consultar a legislação aplicável ou buscar orientação especializada para cada situação.