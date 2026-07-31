Vectra celebra 30 anos e premia trabalhadores e empreiteiros em evento que destaca excelência e segurança nos canteiros de obras em Londrina

A Vectra comemorou três décadas de história em Londrina reunindo colaboradores e parceiros para celebrar resultados alcançados em seus programas de excelência operacional

Em um evento realizado no dia 17 de julho, na sede da empresa, a construtora promoveu o 8º Ciclo do Programa Excelência em Obras e o 2º Ciclo do Programa Empreiteiro Ponta Firme. A ocasião serviu para premiar as melhores práticas nos canteiros de obras.

Além da entrega de troféus, a celebração marcou o aniversário de 30 anos da companhia, reforçando o compromisso com a qualidade técnica e a valorização de todos os envolvidos na construção civil. Conforme informações divulgadas pela Vectra, o encontro destacou a importância da integração entre equipe interna e terceiros.

A seguir, entenda como a empresa utiliza essas premiações para elevar o padrão das entregas e garantir que a segurança seja uma prioridade absoluta no dia a dia dos trabalhadores e empreiteiros das obras.

A importância da documentação e segurança no canteiro

O evento iniciou com uma palestra da advogada trabalhista Fernanda Khater, que detalhou a necessidade de rigor com a documentação. Ela ressaltou que, para a Vectra, não basta apenas ter papéis em dia, é preciso fiscalizar o uso real de equipamentos de proteção.

Segundo a especialista, a legislação está em constante mudança, por isso, as empresas contratadas precisam de atualização frequente. A fiscalização prática garante que o que foi planejado no papel seja, de fato, cumprido para proteger a integridade de todos os trabalhadores.

Excelência em Obras: o pódio das equipes

O Programa Excelência em Obras avaliou critérios como Qualidade, 5S e Segurança. A disputa envolveu as obras Wynn, Oro, Gaia, Hera e Zahra, com a equipe do Oro conquistando o primeiro lugar pela terceira vez consecutiva, um marco de consistência e dedicação.

Isabela Baggio, assistente de engenharia, destacou que o prêmio é a cereja do bolo, mas o verdadeiro ganho é a motivação diária. Para ela, vencer desafios de limpeza e organização é fundamental para entregar um lar seguro e de qualidade, exatamente como o cliente espera receber.

Reconhecimento aos parceiros empreiteiros

O Programa Empreiteiro Ponta Firme premiou empresas parceiras com base em prazos, qualidade e atendimento. A Climac, especializada em climatização, ficou em primeiro lugar, seguida pela NJS e Engetec, que receberam troféus e premiações em dinheiro pela alta pontuação.

Vanessa Paulino Regly Schuindt, coordenadora de governança, explica que os empreiteiros são fundamentais, pois são eles que colocam a obra para rodar. A construtora atua no suporte e na logística, garantindo que os padrões de segurança e qualidade sejam rigorosamente seguidos por todos.

Perguntas frequentes sobre os programas da Vectra

Qual o objetivo dos programas de premiação da Vectra? O objetivo é fomentar a excelência, a segurança e a organização nos canteiros, promovendo uma competição saudável entre equipes e parceiros.

Quais critérios são avaliados nas obras? São analisados o desempenho em Qualidade, 5S, Lean, Segurança, além de prazos, documentação trabalhista e organização geral dos canteiros.

Quem pode participar das premiações? Participam colaboradores diretos da construtora e empresas terceirizadas que prestam serviços especializados em todas as obras ativas da companhia.

Por que a documentação trabalhista é tão enfatizada? A documentação garante que as normas de segurança e as convenções coletivas sejam respeitadas, prevenindo acidentes e garantindo os direitos dos trabalhadores.

Quando será a próxima edição desses programas? A empresa informou que o próximo ciclo de avaliações e premiações dos programas está previsto para ocorrer em janeiro de 2027.