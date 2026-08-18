Atmane mete a cabeça no isopor de gelo durante partida contra Zverev

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Semifinalista do ano passado, o francês Terrance Atmane, 45º do mundo, protagonizou cenas peculiares nesta segunda-feira em partida contra o alemão Alexander Zverev, principal favorito ao título e terceiro do ranking.
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O francês aproveitou uma das viradas de lado, abriu o isopor cheio de isotônicos, tirou seu boné e mergulhou sua cabeça direto no gelo por onde refrescou sua cabeça por alguns segundos.
A cidade de Cincinnati segue com alta umidade e calor provocando colapso em alguns jogadores como Novak Djokovic.
Fonte do Artigo
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