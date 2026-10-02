Fernanda Bolsonaro divulga vídeo sobre escola ‘Brasil por Elas’ após desvantagem nas Pesquisa

A dentista e mulher do candidato Flávio Bolsonaro publicou em 02/10/2026 vídeo dizendo que ele “honrará as mulheres” e anunciou a escola gratuita “Brasil por Elas”.

Fernanda Bolsonaro, identificada na reportagem como dentista e esposa do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), publicou nesta sexta-feira, 2, um vídeo em que afirma que, se eleito, o marido "honrará as mulheres" e criará uma escola para ensiná-las a prosperar. A informação foi Publicado pela Agência Estado e divulgada na CGN.

No vídeo, compartilhado por Flávio Bolsonaro, Fernanda cita a proposta da escola “Brasil por Elas” e diz que a iniciativa seria gratuita. Ela também afirmou ter ajudado o senador a se politizar na pauta feminina: “Eu fiz ele entender todas essas preocupações, que as mulheres carregam todos os dias”.

O vídeo e a proposta

Fernanda descreveu a escola como "Brasil por Elas" e disse que seria "uma escola de graça, como se fosse um Sesc ou Senai das mulheres", segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN. O vídeo foi publicado nas redes sociais e compartilhado por Flávio Bolsonaro.

Contexto nas Pesquisa

A ação ocorre em um momento em que o candidato tem feito acenos ao público feminino. Pesquisa Datafolha Publicado na quinta-feira, 1º, citada pela reportagem, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre as mulheres no 1º turno, com 45% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro. A margem de erro apontada é de três pontos porcentuais. A matéria também registra o número de inscrição no TSE: BR-08039/2026.

Perfil de Fernanda Bolsonaro

Com perfil reservado, Fernanda tem participado de atos e comícios com Flávio pelo Brasil, segundo CGN. A matéria identifica-a como dentista e relata sua presença em eventos da campanha.