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Em Curitiba, Ministério Público do Paraná denuncia por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver homem que matou mulher e lançou o corpo em uma vala

Em Curitiba, Ministério Público do Paraná denuncia por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver homem que matou mulher e lançou o corpo em uma vala

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Em Curitiba, Ministério Público do Paraná denuncia por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver homem que matou mulher e lançou o corpo em uma vala
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O Ministério Público do Paraná denunciou pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver um homem de 26 anos que matou uma mulher de 43 anos no dia 13 de setembro último no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A denúncia foi oferecida nesta terça-feira, 29 de setembro, pela 6ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida da capital.

Áudio do Promotor de Justiça André Tiago Pasternak Glitz

Na data dos crimes, ele saiu de um bar acompanhado da vítima, levou-a para uma área de mata isolada nas imediações, estuprou-a, matou-a por asfixia e lançou em uma vala o corpo, que só foi encontrado dois dias depois. Foi apontada como causa de aumento da pena pelo crime de feminicídio o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O autor, que estava foragido desde junho pela prática de outros crimes no contexto de violência doméstica e familiar, foi preso no estado de São Paulo no dia 18 de setembro.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264

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REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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