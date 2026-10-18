Atos pró-Lula e pró-Flávio Bolsonaro ocorrem em Curitiba no fim de semana

Apoiadores de Lula saíram da Praça 19 de Dezembro até o Palácio Iguaçu neste domingo; no sábado, carreata pró-Flávio Bolsonaro contou com governadores eleitos da Região Sul.

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram um ato em Curitiba neste domingo (18), segundo o G1. A manifestação, chamada “Por um Brasil Soberano”, começou às 13h com concentração na Praça 19 de Dezembro e seguiu em caminhada até o Palácio Iguaçu.

No sábado (17), a capital paranaense recebeu uma mobilização de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL). A ação reuniu lideranças e participantes em diferentes pontos da cidade, com início na sede da Polícia Federal e encerramento na Boca Maldita, conforme relatado pelo G1.

Detalhes das mobilizações

De acordo com o G1:

O ato pró-Lula integra a iniciativa “Bora Virar”, da campanha, voltada a conquistar votos para o segundo turno.

A mobilização de sábado contou com a participação dos três governadores eleitos da Região Sul, todos do PL: Sergio Moro, eleito governador do Paraná; Jorginho Mello, reeleito em Santa Catarina; e Luciano Zucco, eleito no Rio Grande do Sul.

A carreata pró-Flávio Bolsonaro saiu da Polícia Federal, seguiu até a Justiça Federal e depois foi ao Centro de Curitiba, com encerramento na Boca Maldita.

Contexto eleitoral

As manifestações ocorreram em meio à campanha para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo (25). O G1 observa que, no Paraná, não haverá segundo turno para o governo do estado.