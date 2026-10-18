Atos pró-Lula e pró-Flávio Bolsonaro ocorrem em Curitiba no fim de semana

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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram um ato em Curitiba neste domingo (18), segundo o G1. A manifestação, chamada “Por um Brasil Soberano”, começou às 13h com concentração na Praça 19 de Dezembro e seguiu em caminhada até o Palácio Iguaçu.
No sábado (17), a capital paranaense recebeu uma mobilização de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL). A ação reuniu lideranças e participantes em diferentes pontos da cidade, com início na sede da Polícia Federal e encerramento na Boca Maldita, conforme relatado pelo G1.
De acordo com o G1:
As manifestações ocorreram em meio à campanha para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo (25). O G1 observa que, no Paraná, não haverá segundo turno para o governo do estado.