Expedição que busca avião de Amelia Earhart em Nikumaroro é retomada após mau tempo

Equipe ligada a Purdue e ao Archaeological Legacy Institute retomou a pesquisa em Nikumaroro para investigar o ‘Taraia Object’ após três dias de mau tempo impulsionados por El Niño.

Uma equipe que busca os restos do avião de Amelia Earhart em Nikumaroro, atol remoto de Kiribati, retomou nesta semana as operações após uma pausa de três dias causada por tempo severo. Os pesquisadores viajam ao local para investigar o chamado "Taraia Object", um objeto observado em Images aéreas na lagoa do atol.

O trabalho estava limitado pela agitação do mar e ventos fortes impulsionados por condições de El Niño, que mantiveram a equipe a bordo do navio de pesquisa até o domingo, segundo relatos da expedição.

Operação e interrupção por mau tempo

Segundo a equipe, os pesquisadores chegaram ao atol na semana anterior e iniciaram um levantamento subaquático na área de interesse. A segunda das três fases previstas — em que objetos seriam sondados para determinar profundidade e sedimentos seriam dragados — não pôde ser iniciada devido ao mau tempo.

Sirisha Bandla, descrita pela reportagem como especialista em tecnologia integrante da expedição, afirmou em um vídeo gravado no convés do Marin Mainiku que o grupo finalmente pôde desembarcar. A equipe relatou rajadas de vento de até 27 nós (31 mph) ao redor da ilha até domingo, condições que poderiam fazer com que o barco de transporte fosse empurrado contra o recife.

O objeto ‘Taraia’ e evidências históricas

Purdue University, que lidera a missão junto ao Archaeological Legacy Institute (ALI), afirma que o “Taraia Object” aparece em fotografias datadas de 1938 e pode ser restos de uma pequena aeronave em águas rasas. Outros exploradores, porém, mantêm ceticismo e sugerem que o objeto pode ser, por exemplo, uma árvore caída na lagoa.

O interesse pela expedição levou o Air Force Museum da Nova Zelândia a publicar Images de reconhecimento inéditas de Nikumaroro. Essas lâminas em preto e branco de 1938 não mostram o "Taraia Object" de forma óbvia, mas registram o casco do SS Norwich City, navio mercante britânico que encalhou no atol durante uma tempestade em 1929, um acidente que matou 11 pessoas.

Purdue também citou relatos históricos variados ligados à hipótese de Earhart ter acabado em Nikumaroro, incluindo um testemunho de que uma adolescente na Flórida teria ouvido a voz de Earhart repetindo “New York City” em um rádio de ondas curtas pouco após o desaparecimento — interpretação usada por defensores da teoria do naufrágio como evidência possível, segundo a universidade.

Contexto e próximos passos

Amelia Earhart desapareceu em 1937 enquanto tentava circunavegar o globo. A aviadora havia chegado a Lae, em Papua-Nova Guiné, em 2 de julho de 1937 e planejava seguir para Howland Island, um ponto remoto perto de Nikumaroro, para reabastecer antes de seguir para o Havaí e, finalmente, a Califórnia.

Expedições anteriores não confirmaram a localização do avião: em 2024 uma formação detectada por sonar perto de Howland chegou a ser apontada como possível vestígio, mas foi depois identificada como formação rochosa. Em 2019, outra busca motivada por uma fotografia que sugeria trem de pouso também não encontrou evidências.

Devido à interrupção pelo mau tempo, a equipe estendeu o tempo de expedição para concluir o trabalho de campo. O diretor do ALI, Rick Pettigrew, afirmou que o grupo está ciente do interesse global e compartilhará os resultados “assim que possível”. Até o momento, os responsáveis não indicaram ter encontrado evidências promissoras ligadas ao avião de Earhart.