HUOP pede colaboração para identificar homem internado em Cascavel

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O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) solicitou apoio da população para identificar um homem que está internado na unidade, em Cascavel. Segundo a instituição, a divulgação visa localizar familiares ou pessoas que conheçam o paciente.
O paciente chegou ao HUOP na tarde deste domingo (18), encaminhado pelo Siate. Ele afirmou chamar-se Eduardo e forneceu características físicas que a equipe hospitalar divulgou para auxiliar na identificação.
Quem tiver informações que possam ajudar na identificação deve entrar em contato com o hospital pelos telefones (45) 3321-5304 ou (45) 3321-5214. O HUOP pede que a população informe qualquer dado útil para localizar familiares ou responsáveis.
As informações foram divulgadas pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná e publicadas pelo CGN.