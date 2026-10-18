HUOP pede colaboração para identificar homem internado em Cascavel

O homem internado em Cascavel informou se chamar Eduardo, tem aproximadamente 40 anos, cerca de 1,80 m, barba e cabelos compridos; HUOP divulgou telefones

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) solicitou apoio da população para identificar um homem que está internado na unidade, em Cascavel. Segundo a instituição, a divulgação visa localizar familiares ou pessoas que conheçam o paciente.

O paciente chegou ao HUOP na tarde deste domingo (18), encaminhado pelo Siate. Ele afirmou chamar-se Eduardo e forneceu características físicas que a equipe hospitalar divulgou para auxiliar na identificação.

Descrição do paciente

Nome informado: Eduardo

Idade aproximada: aproximadamente 40 anos

Altura: cerca de 1,80 metro

Características: barba e cabelos compridos

Tatuagens: não possui tatuagens aparentes, segundo o HUOP

Como ajudar

Quem tiver informações que possam ajudar na identificação deve entrar em contato com o hospital pelos telefones (45) 3321-5304 ou (45) 3321-5214. O HUOP pede que a população informe qualquer dado útil para localizar familiares ou responsáveis.

Origem da informação

As informações foram divulgadas pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná e publicadas pelo CGN.