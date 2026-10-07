Atuação do MP na garantia do direito à alimentação é tema de podcast

A relação entre segurança alimentar, mudanças climáticas e responsabilidade coletiva foi tema da participação do Promotor de Justiça Renato dos Santos Sant’Anna, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) de Londrina, no programa Café e Conexões Podcast, transmitido no dia 12 de setembro.

No episódio, o integrante do Ministério Público do Paraná falou sobre o tema “Da geopolítica da fome à justiça climática: o papel do Ministério Público e da sociedade civil na garantia do direito humano à alimentação adequada”.

A atuação do MP na defesa de direitos relacionados à segurança alimentar e à proteção ambiental, diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, foi abordada juntamente com temas como desperdício de alimentos, consumo consciente e as causas sociais e econômicas da fome.

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