Quatro dias após temporais, cerca de 8,4 mil imóveis ainda estão sem energia no Paraná

No auge, mais de 308,7 mil imóveis ficaram sem luz; vendavais e granizo atingiram 48 cidades e danificaram 3,8 mil residências, segundo Copel e Defesa Civil

Cerca de 8,4 mil imóveis permaneciam sem energia elétrica no Paraná quatro dias após os temporais que atingiram o estado no fim de semana, conforme informou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) ao g1 às 8h45 desta quarta-feira (7).

No pico da crise, na manhã de domingo (4), o total de imóveis sem luz superou 308,7 mil. A falta de energia chegou a afetar a votação das eleições em 94 municípios: em 213 locais de votação os eleitores encontraram imóveis sem luz e urnas funcionando por meio de baterias, segundo o g1.

Situação geral e danos

Os estragos começaram na noite de sábado (3). Desde então, a Defesa Civil registrou ocorrências em 48 cidades do estado; vendavais e queda de granizo atingiram principalmente as regiões central e sudoeste do Paraná.

Mais de 15,7 mil pessoas foram afetadas, segundo a Defesa Civil.

3,8 mil residências sofreram danos; três casas foram completamente destruídas.

386 pessoas ficaram desalojadas e 86, desabrigadas — a Defesa Civil explica que desalojadas são quem saiu de casa e conseguiu abrigo com parentes ou amigos, enquanto desabrigadas dependeram de abrigos públicos.

Município mais afetado: Laranjeiras do Sul

Laranjeiras do Sul, na região central do estado, concentrou o maior número de residências atingidas. O município registrou rajadas de vento de 124 km/h, com 852 casas danificadas e 3.429 pessoas afetadas, informou o g1.

A ventania também derrubou árvores e postes e deixou parte da cidade sem energia: na manhã desta quarta-feira, 717 imóveis ainda permaneciam sem luz, segundo a Copel. Houve danos na recepção de um hospital, em escolas, em um mercado e em uma arena esportiva; as aulas de 2.730 estudantes foram impactadas na segunda-feira (5), conforme relato ao g1.

Atuação de Copel e Defesa Civil

A Copel informou ao g1 que equipes de eletricistas e de manutenção foram e continuam em campo para religar todos os consumidores afetados pelos temporais.

A Defesa Civil segue registrando e atendendo ocorrências relacionadas a vendavais e queda de granizo nas cidades afetadas.

Fonte: Reportagem do g1 com informações da Copel e da Defesa Civil.