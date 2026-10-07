Quatro dias após temporais, cerca de 8,4 mil imóveis ainda estão sem energia no Paraná

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Cerca de 8,4 mil imóveis permaneciam sem energia elétrica no Paraná quatro dias após os temporais que atingiram o estado no fim de semana, conforme informou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) ao g1 às 8h45 desta quarta-feira (7).
No pico da crise, na manhã de domingo (4), o total de imóveis sem luz superou 308,7 mil. A falta de energia chegou a afetar a votação das eleições em 94 municípios: em 213 locais de votação os eleitores encontraram imóveis sem luz e urnas funcionando por meio de baterias, segundo o g1.
Os estragos começaram na noite de sábado (3). Desde então, a Defesa Civil registrou ocorrências em 48 cidades do estado; vendavais e queda de granizo atingiram principalmente as regiões central e sudoeste do Paraná.
Laranjeiras do Sul, na região central do estado, concentrou o maior número de residências atingidas. O município registrou rajadas de vento de 124 km/h, com 852 casas danificadas e 3.429 pessoas afetadas, informou o g1.
A ventania também derrubou árvores e postes e deixou parte da cidade sem energia: na manhã desta quarta-feira, 717 imóveis ainda permaneciam sem luz, segundo a Copel. Houve danos na recepção de um hospital, em escolas, em um mercado e em uma arena esportiva; as aulas de 2.730 estudantes foram impactadas na segunda-feira (5), conforme relato ao g1.
A Copel informou ao g1 que equipes de eletricistas e de manutenção foram e continuam em campo para religar todos os consumidores afetados pelos temporais.
A Defesa Civil segue registrando e atendendo ocorrências relacionadas a vendavais e queda de granizo nas cidades afetadas.
Fonte: Reportagem do g1 com informações da Copel e da Defesa Civil.