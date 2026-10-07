Japan Fair Trade Commission revista sedes de Asahi, Kirin e Suntory por suspeita de cartel; investigação cita aumentos em abril do ano passado e outubro de 2022, segundo o Japan Times

A Japan Fair Trade Commission (JFTC) realizou buscas nas sedes de grandes fabricantes de cerveja do Japão, em uma investigação sobre suspeitas de que as empresas tenham atuado em conjunto para elevar preços, segundo BBC com material da AFP publicada em 7 de outubro de 2026.

Asahi, Kirin e Suntory Spirits confirmaram à BBC que suas instalações foram alvo de buscas e disseram que cooperariam com a autoridade. Há relatos de que a Sapporo Breweries também foi revista; a empresa foi procurada para comentário.

Alvos e períodos citados

De acordo com o Japan Times, a investigação se concentra em aumentos de preços anunciados em abril do ano passado e em outubro de 2022. As quatro empresas mencionadas haviam informado reajustes citando custos maiores de matérias‑primas, energia e transporte.

Posicionamento das empresas

Kirin Holdings afirmou que sua subsidiária Kirin Brewery Company foi revista "on suspicion of a violation of the Antimonopoly Act" e disse que trata o assunto "muito seriamente"; a empresa informou que cooperará plenamente com a JFTC e que, no momento, o impacto nos resultados financeiros não foi determinado

Um porta‑voz da Suntory confirmou que houve “an on-site inspection” em conexão com uma potencial violação da Antimonopoly Act do Japão relacionada a práticas do comércio doméstico de bebidas alcoólicas. A empresa pediu desculpas por qualquer preocupação ou inconveniente e afirmou que cooperará totalmente com a investigação.

A Asahi Breweries declarou que está “subject to investigation by the Japan Fair Trade Commission” e disse que cooperará integralmente com a comissão.

Situação de mercado

Após a divulgação das buscas, as ações da Asahi, Kirin e Sapporo registraram queda. A Suntory não é listada em bolsa.

A Japan Fair Trade Commission foi contatada para comentário, segundo BBC/AFF. A matéria foi assinada por Osmond Chia e publicada em 7 de outubro de 2026.