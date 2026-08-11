A Suprema Corte da Rússia determinou, na segunda-feira, 10, que o Yabloko, único partido registrado de oposição que se posicionava contra a ação militar do Kremlin na Ucrânia, seja excluído da cédula eleitoral da próxima eleição parlamentar marcada para 18 a 20 de setembro. A decisão ocorreu após um recurso de um partido pró-Kremlin.

Até o mês passado, a Comissão Eleitoral Central da Rússia havia autorizado inicialmente a participação do Yabloko, que levou esse nome em referência à palavra russa para “maçã”, junto com outros dez partidos. No entanto, o tribunal mais alto anulou o registro do partido, reenfatizando o controle estatal sobre o processo eleitoral e restringindo vozes dissidentes importantes no cenário político.

Histórico e posicionamento do Yabloko

Fundado na década de 1990 por Grigory Yavlinsky, que ainda hoje preside seu comitê político, o Yabloko já foi uma das principais correntes liberais no parlamento russo, expressando críticas frequentes ao governo central. Entretanto, ao longo dos anos, veio perdendo representação na Duma Estatal à medida que o Kremlin intensificava seu controle sobre a política do país.

Nas eleições atuais, o Yabloko se posicionava contra o envolvimento militar da Rússia na Ucrânia, com slogans de campanha que defendiam o acordo de cessar-fogo, a diplomacia e a paz, além do objetivo de evitar uma guerra nuclear e promover uma Rússia livre do medo e das repressões políticas.

Reação do partido e da oposição

O veterano Grigory Yavlinsky classificou a decisão judicial como um impedimento ao diálogo com vozes que fazem perguntas desconfortáveis às autoridades, e afirmou que o partido pretende recorrer da medida. Ele manifestou esperança para que as autoridades considerem a demanda popular por paz, liberdade e uma vida sem medo.

Figuras da oposição russa que vivem no exílio, incluindo Yulia Navalnaya, viúva do crítico do Kremlin Alexei Navalny, e os políticos Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza, incentivaram os eleitores a apoiarem o Yabloko. Nas redes sociais, manifestações de apoio ao partido surgiram na forma de vídeos em que jovens exibem maçãs ou dançam ao som de músicas tradicionais russas, simbolizando solidariedade.

Perguntas frequentes

Por que o Yabloko foi excluído das eleições?

A Suprema Corte da Rússia anulou o registro do partido após um recurso de um partido pró-Kremlin, o que resultou em sua exclusão da cédula eleitoral para as eleições parlamentares de setembro.

Qual é a posição política do Yabloko sobre a guerra na Ucrânia?

O Yabloko é o único partido registrado na Rússia que se posiciona contra a ação militar do Kremlin na Ucrânia, defendendo cessar-fogo, diplomacia e prevenção de uma guerra nuclear.

Como o Yabloko reagiu à decisão do tribunal?

O presidente do partido, Grigory Yavlinsky, declarou que pretende apelar contra a decisão e lamentou a exclusão, ressaltando que isso significa uma recusa em dialogar com vozes dissidentes.