Avenida Sete de Setembro em Curitiba terá novo bloqueio para obras do BRT: veja rotas de desvio

Avenida Sete de Setembro terá novo bloqueio para obras em Curitiba e motoristas devem ficar atentos às rotas de desvio para evitar congestionamentos

A Avenida Sete de Setembro, uma das vias mais importantes de Curitiba, passa por um novo bloqueio a partir desta quarta-feira, dia 30 de setembro. A interdição é necessária para a continuidade das obras do BRT Leste/Oeste, focando especificamente na concretagem da pista marginal direita, no sentido Praça do Japão.

Durante este período, o tráfego de veículos será interrompido no local. Moradores da área terão acesso aos seus imóveis garantido, sendo orientados a utilizar a contramão a partir da Rua Desembargador Westphalen, seguindo a sinalização instalada pela empreiteira responsável pela obra.

Orientações para o desvio de tráfego

Para quem precisa transitar pela região, a orientação é buscar rotas alternativas. Os motoristas que seguem pela Avenida Sete de Setembro deverão acessar a Avenida Marechal Floriano Peixoto, virando à direita na Rua André de Barros. Na sequência, o condutor deve seguir até a Rua João Negrão e acessar a Avenida Visconde de Guarapuava.

Outros pontos de intervenção na via

Além deste novo bloqueio, a Avenida Sete de Setembro possui Outros frentes de trabalho. Na região da Praça Eufrásio Correia, trechos entre a Travessa da Lapa e a Rua Barão do Rio Branco estão interditados para a execução de calçadas, além de obras de paisagismo, iluminação e ciclovia entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Lourenço Pinto.

Obras de requalificação urbana

As intervenções fazem parte do projeto de requalificação da região central de Curitiba.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que a Avenida Sete de Setembro foi bloqueada? O bloqueio ocorre para a continuidade das obras do BRT Leste/Oeste, especificamente para a concretagem da pista marginal direita.

Qual é a previsão de duração da interdição? A previsão é de que o bloqueio permaneça por cerca de dez dias, variando conforme as condições climáticas na capital paranaense.

Como os moradores podem acessar suas casas? O acesso aos imóveis será mantido pela Rua Desembargador Westphalen, seguindo a sinalização específica instalada no local pelos responsáveis pela obra.

Qual o caminho recomendado para desviar do bloqueio? O Motoristas deve acessar a Avenida Marechal Floriano Peixoto, entrar à direita na Rua André de Barros, seguir até a Rua João Negrão e então acessar a Avenida Visconde de Guarapuava.

Existem outros bloqueios na região? Sim, a região da Praça Eufrásio Correia e as proximidades do Shopping Estação também contam com intervenções para calçadas, pavimentação e melhorias urbanas.