Acidente envolvendo um Ford Fiesta e um ônibus fora de operação resulta em ferimentos moderados para o condutor do automóvel no bairro São Francisco

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira, 29 de setembro, deixou uma pessoa ferida no bairro São Francisco, em Curitiba. A colisão envolveu um carro de passeio e um ônibus que trafegava pela região no momento do impacto.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o motorista do veículo, um homem de 30 anos, precisou de atendimento médico imediato após a batida frontal contra a lateral do coletivo. As equipes de socorro foram acionadas rapidamente para realizar o resgate da vítima.

O caso ocorreu na Avenida Manoel Ribas, uma das vias movimentadas da capital paranaense.

Detalhes do socorro e estado de saúde da vítima

Após o impacto, o motorista do Ford Fiesta apresentou ferimentos moderados. Ele recebeu os primeiros cuidados ainda no local pelas equipes do Siate, que avaliaram a necessidade de transporte hospitalar imediato para garantir a segurança do condutor.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Evangélico para realizar exames complementares e receber o tratamento adequado. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) também esteve presente no local do acidente para oferecer suporte operacional e organizar o tráfego.

Situação do ônibus e do condutor no momento da batida

segundo Banda B da Banda B, o ônibus envolvido na colisão não estava em operação no momento do acidente. O veículo era conduzido por um mecânico que seguia para um atendimento técnico externo, estando sozinho no coletivo durante o trajeto.

O Coletivo das Empresas de Ônibus de Curitiba (Curitibus) informou que o motorista do ônibus recebeu atendimento médico no local, mas não sofreu ferimentos. Até o momento, a Urbanização de Curitiba (URBS) não detalhou novas informações sobre o caso.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde aconteceu o acidente? A colisão ocorreu na Avenida Manoel Ribas, no bairro São Francisco, em Curitiba.

Qual o estado de saúde do motorista do carro? O condutor, de 30 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levado ao Hospital Evangélico.

Havia passageiros no ônibus? Não, o ônibus estava fora de operação e transportava apenas o motorista, que não se feriu.

Quem deu suporte na ocorrência? O atendimento mobilizou equipes do Siate e da Polícia Militar do Paraná (PMPR).