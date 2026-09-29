Caso Maria Fernanda: MPPR denuncia suspeito por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver em Curitiba

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia formal contra Joanderson Santos Silva, principal suspeito pela morte de Maria Fernanda Naiser Fragais.

O caso, que chocou a capital paranaense, teve um desdobramento jurídico importante no último domingo, dia 27 de setembro. O MPPR atribui ao investigado a prática de três crimes graves, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Maria Fernanda foi encontrada sem vida em uma valeta no bairro Pinheirinho, em Curitiba, no dia 15 de setembro. A vítima estava desaparecida desde o dia 12, após sair para um bar acompanhada de familiares e amigos.

A denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida detalha as circunstâncias do crime. Segundo o órgão, a ação ocorreu na madrugada de 13 de setembro, entre 3h25 e 3h34, na região da Rua Gertrudes Cruz de Andrade.

Acusações formais e detalhes da perícia

De acordo com o Ministério Público, os laudos periciais anexados ao inquérito policial confirmam que a vítima morreu por asfixia mecânica, causada por compressão externa do pescoço. O órgão também sustenta que Maria Fernanda foi submetida a atos de natureza sexual mediante violência antes de ser morta.

A denúncia enquadra Joanderson Santos Silva nos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. O MPPR aponta que o suspeito teria se aproximado da vítima dentro de um estabelecimento e a conduzido até uma área de mata isolada, onde utilizou violência física para impedir qualquer chance de defesa.

Prisão preventiva e pedido de reparação financeira

Joanderson foi preso em São Paulo no dia 18 de setembro, um dia após ter fugido de Curitiba em um ônibus. O Ministério Público solicitou à Justiça a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a medida é necessária para a garantia da ordem Público e que outras cautelares seriam insuficientes.

Além das penalidades criminais, o MPPR pediu que, em caso de condenação, o réu seja obrigado a pagar uma indenização de R$ 150 mil. O valor, destinado aos três filhos de Maria Fernanda, corresponde a R$ 50 mil para cada um, visando a reparação pelos danos morais sofridos.

Posicionamento da família e tramitação do processo

A família de Maria Fernanda, por meio do advogado Leonardo Mestre Negri, informou que continuará acompanhando rigorosamente o desenrolar da ação penal. O objetivo dos familiares é garantir que todas as circunstâncias sejam esclarecidas e que a resposta jurídica seja adequada à gravidade do ocorrido.

Por envolver crimes contra a dignidade sexual, o Ministério Público solicitou que o processo tramite em segredo de Justiça. A denúncia ainda aguarda a análise oficial do Poder Judiciário para o início formal da fase processual.

Perguntas Frequentes

Quais crimes foram imputados ao suspeito? O MPPR denunciou Joanderson Santos Silva por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver.

Qual foi a causa da morte de Maria Fernanda? Conforme laudos periciais, a vítima morreu por asfixia mecânica provocada por compressão externa do pescoço.

O suspeito está preso? Sim, ele foi preso no estado de São Paulo no dia 18 de setembro, e o MPPR pediu a manutenção da prisão preventiva.

Qual o valor da indenização solicitada pelo MPPR? O pedido é de R$ 150 mil no total, sendo R$ 50 mil para cada um dos três filhos da vítima.

O processo é público? Não, o Ministério Público pediu que o caso tramite em segredo de Justiça por envolver crimes contra a dignidade sexual.