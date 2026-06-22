Avião agrícola cai em área rural do Paraná; piloto é socorrido pelo helicóptero do Samu

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Fábio Wronski
Atualizado em
Na manhã desta segunda-feira (22), um avião de pequeno porte caiu em uma área rural na região de Marialva, próximo à estrada Jaguaruna, entre os distritos de São Luiz e Aquidabã. O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores da região.
Segundo informações do Samu Aéreo, que prestou atendimento no local, o piloto relatou que a aeronave agrícola apresentou uma pane enquanto sobrevoava a plantação. Diante do problema, ele optou por realizar um pouso de emergência na lavoura.
Apesar do susto, o piloto conseguiu sair do avião por conta própria. Ele foi atendido pelos socorristas e, por precaução, encaminhado ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. Conforme o Samu, ele estava com ferimentos leves e não corre risco de vida.
Após o resgate, equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionadas para realizar a perícia no local e recolher a aeronave. Imagens divulgadas pelo Samu mostram o rastro deixado na plantação e os danos causados ao avião.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track