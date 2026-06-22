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Avião agrícola cai em área rural do Paraná; piloto é socorrido pelo helicóptero do Samu

Avião agrícola cai em área rural do Paraná; piloto é socorrido pelo helicóptero do Samu

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Avião agrícola cai em área rural do Paraná; piloto é socorrido pelo helicóptero do Samu
Avião agrícola cai em área rural do Paraná; piloto é socorrido pelo helicóptero do Samu

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Na manhã desta segunda-feira (22), um avião de pequeno porte caiu em uma área rural na região de Marialva, próximo à estrada Jaguaruna, entre os distritos de São Luiz e Aquidabã. O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores da região.

Segundo informações do Samu Aéreo, que prestou atendimento no local, o piloto relatou que a aeronave agrícola apresentou uma pane enquanto sobrevoava a plantação. Diante do problema, ele optou por realizar um pouso de emergência na lavoura.

Apesar do susto, o piloto conseguiu sair do avião por conta própria. Ele foi atendido pelos socorristas e, por precaução, encaminhado ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. Conforme o Samu, ele estava com ferimentos leves e não corre risco de vida.

Após o resgate, equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionadas para realizar a perícia no local e recolher a aeronave. Imagens divulgadas pelo Samu mostram o rastro deixado na plantação e os danos causados ao avião.

As informações são do GMC Online.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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