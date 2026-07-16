AVIÃO AGRÍCOLA CAI EM ÁREA RURAL ENTRE ENGENHEIRO BELTRÃO E PEABIRU; PILOTO SAI ILESO

Um avião agrícola de pequeno porte caiu na tarde de quarta-feira (15) em uma propriedade rural, entre os municípios de Engenheiro Beltrão e Peabiru. Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com as primeiras informações, a aeronave realizava uma operação agrícola quando ocorreu o acidente. O piloto conseguiu deixar o avião e não sofreu ferimentos graves, sendo atendido no local. Não houve registro de outras vítimas.

A aeronave caiu em uma lavoura e ficou bastante danificada com o impacto. As circunstâncias que provocaram a queda ainda serão apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação de acidentes aeronáuticos.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas.

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