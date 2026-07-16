Bolha de calor em pleno inverno se espalha e leva temperaturas acima da média

Uma bolha de calor vai avançar pelo Centro da América do Sul nesta semana e provocar temperaturas muito acima da média para julho em áreas do Brasil, Argentina e Paraguai. O fenômeno deve atingir nove Estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, mas também terá reflexos no Norte e no Sudeste.

A massa de ar quente terá seu núcleo sobre o Paraguai, onde as temperaturas podem ultrapassar os 35°C em algumas localidades. De acordo com a MetSul, a combinação entre calor intenso, vento Norte e baixa umidade aumenta o risco de incêndios em vegetação no país vizinho.

No Brasil, o fenômeno será mais evidente na Região Sul. O Rio Grande do Sul, que registrou temperaturas negativas no início da semana após a passagem de uma massa de ar frio, deve enfrentar uma rápida mudança no padrão climático. A partir de sexta-feira, o Estado deve registrar máximas próximas ou acima dos 30°C em diversas cidades gaúchas, com alguns pontos podendo chegar a 33°C, valores mais de 10°C acima do esperado para o período.

A elevação das temperaturas está relacionada ao fortalecimento do Jato de Baixos Níveis (JBN), uma corrente de ventos em baixa altitude que transporta ar quente de regiões tropicais para o Sul do continente. Segundo a MetSul, esse corredor de vento será responsável por levar uma grande quantidade de ar quente da Bolívia e do Centro-Oeste para os Estados do Sul.

Quais serão os Estados afetados?

No Paraná e em Santa Catarina, a atuação de um bloqueio atmosférico deve impedir o avanço de instabilidades e manter uma sequência de dias ensolarados e secos. A Climatempo explica que a combinação entre o bloqueio e o fortalecimento do JBN favorece um período de veranico, caracterizado por vários dias consecutivos de temperaturas acima do normal durante o inverno.

No Centro-Oeste, o calor deve ser ainda mais intenso e persistente. Conforme informações da MetSul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso serão os Estados mais afetados pela bolha de calor, com temperaturas próximas ou acima dos 35°C e possibilidade de máximas entre 36°C e 38°C em algumas áreas. O calor também deve avançar para Goiás, além de áreas de Rondônia e Tocantins.

Em São Paulo, o impacto será menor, mas o Estado também terá temperaturas acima da média. O interior paulista deve registrar as maiores elevações, com máximas entre 32°C e 34°C em algumas cidades na próxima semana. Na capital, a proximidade com o litoral deve reduzir o efeito do aquecimento, mas algumas tardes podem ter temperaturas ao redor ou acima dos 30°C.

Apesar das tardes quentes, as manhãs ainda devem permanecer frias em áreas de maior altitude do Sul, mantendo uma grande amplitude térmica característica comum do inverno na região.