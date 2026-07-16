Bolha de calor em pleno inverno se espalha e leva temperaturas acima da média

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma bolha de calor vai avançar pelo Centro da América do Sul nesta semana e provocar temperaturas muito acima da média para julho em áreas do Brasil, Argentina e Paraguai. O fenômeno deve atingir nove Estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, mas também terá reflexos no Norte e no Sudeste.
A massa de ar quente terá seu núcleo sobre o Paraguai, onde as temperaturas podem ultrapassar os 35°C em algumas localidades. De acordo com a MetSul, a combinação entre calor intenso, vento Norte e baixa umidade aumenta o risco de incêndios em vegetação no país vizinho.
No Brasil, o fenômeno será mais evidente na Região Sul. O Rio Grande do Sul, que registrou temperaturas negativas no início da semana após a passagem de uma massa de ar frio, deve enfrentar uma rápida mudança no padrão climático. A partir de sexta-feira, o Estado deve registrar máximas próximas ou acima dos 30°C em diversas cidades gaúchas, com alguns pontos podendo chegar a 33°C, valores mais de 10°C acima do esperado para o período.
A elevação das temperaturas está relacionada ao fortalecimento do Jato de Baixos Níveis (JBN), uma corrente de ventos em baixa altitude que transporta ar quente de regiões tropicais para o Sul do continente. Segundo a MetSul, esse corredor de vento será responsável por levar uma grande quantidade de ar quente da Bolívia e do Centro-Oeste para os Estados do Sul.
Quais serão os Estados afetados?
No Paraná e em Santa Catarina, a atuação de um bloqueio atmosférico deve impedir o avanço de instabilidades e manter uma sequência de dias ensolarados e secos. A Climatempo explica que a combinação entre o bloqueio e o fortalecimento do JBN favorece um período de veranico, caracterizado por vários dias consecutivos de temperaturas acima do normal durante o inverno.
No Centro-Oeste, o calor deve ser ainda mais intenso e persistente. Conforme informações da MetSul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso serão os Estados mais afetados pela bolha de calor, com temperaturas próximas ou acima dos 35°C e possibilidade de máximas entre 36°C e 38°C em algumas áreas. O calor também deve avançar para Goiás, além de áreas de Rondônia e Tocantins.
Em São Paulo, o impacto será menor, mas o Estado também terá temperaturas acima da média. O interior paulista deve registrar as maiores elevações, com máximas entre 32°C e 34°C em algumas cidades na próxima semana. Na capital, a proximidade com o litoral deve reduzir o efeito do aquecimento, mas algumas tardes podem ter temperaturas ao redor ou acima dos 30°C.
Apesar das tardes quentes, as manhãs ainda devem permanecer frias em áreas de maior altitude do Sul, mantendo uma grande amplitude térmica característica comum do inverno na região.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track