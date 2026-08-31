Avião da Latam sai da pista após pouso em Cascavel e passageiros relatam susto

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Um avião da Latam que partiu de Guarulhos com destino a Cascavel saiu da pista após o pouso na manhã desta segunda-feira (31) no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná. Apesar do susto entre os passageiros, ninguém se feriu.
O passageiro Renato Borca, de 41 anos, relatou que a aeronave mudou de direção logo após tocar o solo e acabou parando em uma área de lama ao lado da pista. Em um vídeo gravado após o incidente, ele mostra as pessoas caminhando a pé até o terminal de desembarque.
Segundo Renato, o piloto havia avisado previamente que poderia ser necessário realizar algumas voltas antes da aterrissagem. Cerca de dez minutos depois, a tripulação autorizou o pouso, momento em que a aeronave desceu rapidamente e saiu da pista à esquerda.
“Foi um susto. O avião desceu meio rápido demais, o chão meio estranho e tal. E a gente do nada percebeu que a aeronave foi para a esquerda e saiu da pista. Mas é um susto mesmo. Graças a Deus, está tudo bem, tudo vivo. Mas é o susto que fica, né? Ainda nem caiu direito a ficha”, contou o passageiro.
O voo LA3858 transportava 145 passageiros e seis tripulantes, todos desembarcando em segurança conforme informado pela Latam. O aeroporto segue fechado para pousos e decolagens enquanto a aeronave permanece na pista. A companhia já informou que enviará equipamento para remoção do avião.
As autoridades devem apurar as causas que levaram à saída da pista. A Latam declarou estar prestando assistência aos clientes e funcionários e colabora com as investigações. A empresa ressaltou que adota todas as medidas técnicas e operacionais de segurança para garantir viagens seguras.