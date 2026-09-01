Avião da Latam sai da pista e atola em área de lama no Aeroporto de Cascavel

Um avião da Latam que aterrissou na manhã de segunda-feira (31) no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, saiu da pista e parou em uma área de lama próxima ao pavimento. A bordo, estavam 145 passageiros e seis tripulantes, totalizando 151 pessoas. Felizmente, ninguém se feriu no incidente.

De acordo com imagens registradas no local, era possível observar que chovia bastante e havia muita água na área do aeroporto durante a aproximação e o toque na pista. O vídeo não mostra o momento exato em que a aeronave deixou a pista.

Retirada da aeronave e retomada das operações

Por volta das 10h da terça-feira (1º), a aeronave foi retirada da área em que havia atolado e o aeroporto foi reaberto para pousos e decolagens. Enquanto isso, as autoridades continuam investigando as causas do incidente.

Investigação do Cenipa

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou estar conduzindo as investigações para apurar os motivos que levaram o avião a sair da pista durante o pouso. Equipes foram mobilizadas para coletar dados, verificar os danos e levantar informações que possam ajudar a entender o ocorrido. Segundo o Cenipa, essas ações são fundamentais para identificar possíveis fatores contribuintes e emitir recomendações de segurança, sem atribuir culpa ou responsabilidade.

Atuação da Latam e impactos operacionais

Devido ao incidente, a Latam cancelou o voo de retorno de Cascavel para Guarulhos. A empresa está realocando os passageiros em outras opções de voo a partir de Foz do Iguaçu e oferece assistência aos clientes e tripulantes. Também informou que enviou um equipamento para a remoção da aeronave, previsto para chegar por volta das 19h do mesmo dia. A companhia reafirmou que adota todos os protocolos técnicos e operacionais para garantir a segurança dos passageiros.