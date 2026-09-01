Avião da Latam sai da pista e atola em área de lama no Aeroporto de Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um avião da Latam que aterrissou na manhã de segunda-feira (31) no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, saiu da pista e parou em uma área de lama próxima ao pavimento. A bordo, estavam 145 passageiros e seis tripulantes, totalizando 151 pessoas. Felizmente, ninguém se feriu no incidente.
De acordo com imagens registradas no local, era possível observar que chovia bastante e havia muita água na área do aeroporto durante a aproximação e o toque na pista. O vídeo não mostra o momento exato em que a aeronave deixou a pista.
Por volta das 10h da terça-feira (1º), a aeronave foi retirada da área em que havia atolado e o aeroporto foi reaberto para pousos e decolagens. Enquanto isso, as autoridades continuam investigando as causas do incidente.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou estar conduzindo as investigações para apurar os motivos que levaram o avião a sair da pista durante o pouso. Equipes foram mobilizadas para coletar dados, verificar os danos e levantar informações que possam ajudar a entender o ocorrido. Segundo o Cenipa, essas ações são fundamentais para identificar possíveis fatores contribuintes e emitir recomendações de segurança, sem atribuir culpa ou responsabilidade.
Devido ao incidente, a Latam cancelou o voo de retorno de Cascavel para Guarulhos. A empresa está realocando os passageiros em outras opções de voo a partir de Foz do Iguaçu e oferece assistência aos clientes e tripulantes. Também informou que enviou um equipamento para a remoção da aeronave, previsto para chegar por volta das 19h do mesmo dia. A companhia reafirmou que adota todos os protocolos técnicos e operacionais para garantir a segurança dos passageiros.