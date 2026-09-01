Léo Dias deixa apresentação diária do Melhor da Tarde e fala sobre vida em São Paulo

Léo Dias comunicou que 2024 será seu último ano na apresentação diária do programa Melhor da Tarde, exibido pela Band. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, transmitido pela Leo Dias TV no YouTube, o jornalista declarou que continuará colaborando com a atração, mas não no dia a dia.

Segundo ele, a decisão envolve a necessidade de reduzir o tempo na capital paulista e passar mais períodos no Nordeste, dividindo sua rotina entre as duas regiões e mantendo o trabalho à distância. Léo Dias enfatizou que não há negociações com outras emissoras e que pretende seguir na Band, porém fora do formato diário do programa.

Fim da rotina diária, mas colaboração mantida

Apesar de deixar a apresentação diária, Léo Dias reafirmou seu compromisso com o programa ao garantir presença em momentos especiais e em coberturas de notícias importantes. Segundo ele, a rotina de trabalho diária se tornou exaustiva, e, num momento avançado da carreira, pode optar por um ritmo diferente.

Divisão entre Nordeste e São Paulo

O jornalista explicou que pretende organizar sua agenda para passar uma semana no Nordeste e outra em São Paulo, de onde vai continuar colaborando via link remoto. Essa nova dinâmica visa proporcionar mais qualidade de vida, conciliando suas atividades com o desejo de estar próximo da região nordestina.

Desabafo sobre viver em São Paulo

Léo Dias comentou sobre a relação pessoal com São Paulo e justificou sua decisão de mudar o ritmo pelo desconforto que sente na cidade. Ele descreveu São Paulo como uma cidade cruel, sem amigos e que o deixa isolado, sentindo falta de elementos como praia e sol. O ambiente feito de “pedra” é algo que não o atrai e dificulta sua adaptação.

Perguntas frequentes

Por quanto tempo Léo Dias vai apresentar o Melhor da Tarde?

Ele afirmou que 2024 será seu último ano no formato diário do programa.

Ele vai continuar na Band após deixar a apresentação diária?

Sim, Léo Dias garantiu que continuará na emissora, colaborando em momentos especiais do programa.

Qual o motivo da decisão de deixar a rotina diária em São Paulo?

Léo Dias quer passar mais tempo no Nordeste, dividir sua rotina e revelou o desconforto pessoal em viver na capital paulista.