Homem é baleado no peito por disparo acidental em clube de tiro no Oeste do Paraná

Um homem de 37 anos foi atingido no tórax por um disparo acidental dentro de um clube de tiro localizado no distrito de Novo Sobradinho, em Toledo, no Oeste do Paraná, na tarde de sábado (29). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do incidente, que ocorreu em uma área administrativa onde o manuseio de armas é proibido.

Segundo investigações da Polícia Civil, o disparo foi resultado de uma sequência de falhas nas regras básicas de segurança no uso de armas de fogo. A vítima, que manipulava a pistola, havia deixado a arma sobre uma mesa após inserir uma munição na câmara. Um segundo homem, visitante do clube e autorizado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), pegou a arma acreditando que ela continuava sem condições de disparo, mas acabou acionando o gatilho acidentalmente.

Atendimento e estado de saúde da vítima

O homem ferido foi socorrido por pessoas presentes no local e encaminhado ao Hospital Bom Jesus (HOESP) em Toledo, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. A identidade do paciente não foi divulgada.

Esclarecimentos e medidas investigativas

O clube de tiro emitiu nota ressaltando que o manuseio de armas em áreas administrativas, de acesso restrito, é conduta irregular e proibida. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas com cautela e responsabilidade. A Polícia Civil recolheu a arma, que possui registro regular, para perícia e instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos.

Uma avaliação inicial indicou que os proprietários do clube não tiveram participação no incidente. Ao final das investigações, os documentos serão encaminhados à Polícia Federal e ao Comando do Exército para providências administrativas relativas ao clube e aos envolvidos.

Aspectos de segurança e responsabilidade

O delegado responsável afirmou que a ocorrência decorreu do desrespeito às regras básicas de segurança que incluem manter o dedo fora do gatilho, apontar o cano para área segura e tratar a arma como se estivesse sempre carregada. O caso é tratado como disparo acidental com possibilidade de lesão corporal culposa, sem intenção de ferir.